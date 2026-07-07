Pemain Feyenoord tidak menutup kemungkinan bahwa ia masih akan memilih bergabung dengan klub raksasa Eropa

Givairo Read tampaknya akan meninggalkan Feyenoord untuk bergabung dengan klub papan atas Eropa. Namun, bek kanan tersebut belum hengkang dan tampaknya tidak keberatan bermain satu tahun lagi di De Kuip, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan Voetbal International.

''Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan; segalanya masih bisa terjadi. Saya tidak merasa harus meninggalkan Feyenoord. Sebab, saya merasa nyaman di tim ini dan memiliki kesan yang baik terhadap pelatih baru. Namun, Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi,'' kata Read sambil tetap membuka semua kemungkinan terkait masa depannya dalam waktu dekat.

Awal tahun ini, Read hampir pindah ke Manchester City atau Bayern München. Namun, kepindahan ke klub raksasa Jerman itu tak pernah terwujud. “Tapi hal itu masih bisa terjadi. Saya tidak tahu persis bagaimana situasinya. Itu urusan agen saya. Namun, saya juga tidak perlu berbohong bahwa ada beberapa klub yang telah menghubungi saya.”

Masa tinggal yang lebih lama di Feyenoord tentu saja masih mungkin terjadi. “Saya belum pernah menjadi juara bersama Feyenoord, itu benar-benar sebuah target. Kami akan mengejarnya musim ini, jika semuanya berjalan sesuai rencana.”

Tujuan lain bagi Read adalah bermain untuk tim nasional Belanda. “Tapi saya menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Jeremie Frimpong, dan Lutsharel Geertruida. Mereka adalah pemain-pemain yang sangat bagus, saya tahu itu.”

“Tapi saya juga harus percaya pada diri sendiri. Saya ingin sekali melakukan debut saya bersama Oranje musim ini,” kata Read yang ambisius, yang tahun lalu pernah sekali tampil untuk Jong Oranje.

Read masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2029. Nilai transfernya diperkirakan mencapai 25 juta euro menurut Transfermarkt.