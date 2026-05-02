Pemain Feyenoord tidak lagi memikirkan Piala Dunia: 'Saatku akan tiba'

Givairo Read tidak lagi mengharapkan tempat dalam skuad Piala Dunia asuhan Ronald Koeman. Hal itu diungkapkan oleh bek kanan paling berbakat di Belanda tersebut dalam wawancara dengan ESPN. Pemain Feyenoord berusia 19 tahun itu mengakui bahwa persaingan di posisinya sangat ketat.

Akhir pekan lalu, Read kembali ke Feyenoord setelah absen selama berbulan-bulan. Pemain asal Amsterdam yang realistis ini tidak berharap masih memiliki peluang untuk berpartisipasi di Piala Dunia.

“Sejujurnya, saya sama sekali tidak memikirkan Piala Dunia. Saya belum pernah ikut serta di sana dan ada banyak pemain bagus di posisi saya. Tentu saja saya akan menontonnya,” kata Read.

Saat ini, Read berada di bawah beberapa pemain top seperti Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), dan Lutsharel Geertruida (Sunderland).

“Saya tidak mau menyebutnya sebagai nasib buruk, karena terutama Dumfries memang sangat penting bagi timnas Belanda. Waktuku akan tiba jika memang harus begitu,” tutup Read mengenai topik tersebut.

Untuk saat ini, Read fokus pada Feyenoord, yang ingin lolos ke Liga Champions. “Kami berada di jalur yang tepat dan harus mempertahankan performa ini. Dalam beberapa pekan terakhir, kami tampil bagus, jadi kami harus terus seperti ini.”

“Saya rasa kita semua tahu untuk apa kita bermain. Liga Champions bisa mengubah banyak hal bagi klub dan para pemain, jadi saya merasakan semangat yang membara dari semua pemain,” tutup Read dengan penuh harapan.