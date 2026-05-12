Pemain Feyenoord tiba-tiba menjadi sangat populer di Prancis

Gelandang Feyenoord, Oussama Targhalline, sedang dipantau oleh sejumlah klub dari Ligue 1, demikian dilaporkan FR12.nl berdasarkan informasi dari sumber terpercaya. Untuk saat ini, hal tersebut masih berupa 'minat awal', belum ada tawaran atau negosiasi yang dilakukan.

Di antaranya AS Monaco, Olympique Lyon, dan RC Lens telah menanyakan kabar gelandang berusia 23 tahun tersebut, yang terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2028. Transfermarkt memperkirakan nilai pasarnya saat ini sebesar dua belas juta euro.

Pertanyaannya adalah apakah Targhalline tertarik untuk hengkang dari Rotterdam-Zuid pada musim panas ini dan mencari petualangan di tempat lain. Gelandang pengatur serangan ini sebenarnya tertarik untuk memperpanjang kontraknya yang masih berlaku di Feyenoord. Setidaknya, ia ingin berdiskusi dengan manajemen klub.

Musim lalu, Targhalline mendapat kepercayaan dari pelatih Robin van Persie, yang menurunkannya sebanyak 24 kali di Eredivisie. Gelandang tersebut membalas kepercayaan itu dengan mencetak dua gol dan memberikan empat assist. Hingga saat ini, Targhalline telah membela timnas Maroko sebanyak sebelas kali.

Masih harus ditunggu apakah klub-klub Prancis akan mewujudkan minat mereka dan mengajukan tawaran kepada Feyenoord. Targhalline sendiri tidak terburu-buru dan ingin bermain di Liga Champions bersama klubnya saat ini.

Targhalline menjadi starter pada Minggu lalu melawan AZ (1-1), meskipun ia digantikan oleh Van Persie. Berkat hasil imbang tersebut, Feyenoord memastikan posisi kedua dan tiket ke turnamen besar.