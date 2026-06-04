Pemain Feyenoord sudah berada di Beograd dan akan menandatangani kontrak dengan Partizan

Gelandang Feyenoord, Aleks Zekovic, saat ini berada di Beograd untuk menyelesaikan transfernya ke Partizan. Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Serbia, Telegraf.

Zekovic yang berusia sembilan belas tahun akan habis masa kontraknya di Feyenoord pada musim panas ini. Klub asal Rotterdam tersebut masih memiliki opsi klub untuk satu musim tambahan, namun mereka tidak akan menggunakannya.

Partizan akan melakukan pemeriksaan medis terhadap Zekovic dan setelah itu ia dapat menandatangani kontrak untuk beberapa tahun ke depan. Pihak manajemen klub melihat potensi yang cukup besar dalam diri pemain berbakat ini dan ingin memberinya kesempatan untuk terus berkembang di tim utama.

Zekovic hengkang setelah dua musim bersama Feyenoord. Dennis te Kloese merekrutnya secara gratis dari Angers SCO pada musim panas 2024.

Pemain muda internasional Montenegro yang lahir di Prancis ini tidak pernah mendekati debut resmi bersama Feyenoord.

Namun, Zekovic menjadi bagian dari tim cadangan utama klub tersebut. Ia juga bermain untuk tim U-19 di Youth League.

Partizan finis di posisi ketiga di Serbia pada musim lalu. Klub baru Zekovic berharap dapat lolos ke Conference League musim panas ini.