Thijs Kraaijeveld melakoni debutnya di Liga Champions pada Selasa malam, tetapi pertandingan melawan Internazionale tak akan dikenangnya hanya karena hal-hal positif. Feyenoord tak berdaya saat kalah 0-3 dari tim asal Italia itu di De Kuip. Meski demikian, bek muda tersebut juga merasa bangga atas pencapaian pribadinya, seperti yang ia ungkapkan kepada Ziggo Sport seusai laga.

Keinginan besar Kraaijeveld terwujud ketika ia masuk susunan pemain inti melawan Inter. "Itu memang impian saya sejak kecil," ujar sang bek sambil tersenyum. "Sejak kecil, saya menonton Liga Champions setiap Selasa dan Rabu. Sekarang bisa berada di sini sebagai pemain, rasanya luar biasa."

Kraaijeveld juga terkejut mendapat tempat di susunan pemain inti karena ia tak menyangka akan bermain sejak awal melawan Inter. "Sejujurnya tidak," jawabnya ketika ditanya apakah ia sudah menduga akan menjadi starter. "Kemarin saya dipanggil pelatih dan itu cukup mengejutkan, tetapi tentu saja saya sangat senang."

Kraaijeveld langsung menghadapi tantangan berat karena harus berduel dengan Marcus Thuram. "Tentu Anda tahu akan menghadapi penyerang yang kuat, tetapi yang bisa saya lakukan hanyalah meladeni duel-duel itu dan saya rasa saya sudah melakukannya," kata sang bek. Ia pun menggambarkan lawan langsungnya: "Penyerang yang sangat kuat, penyerang yang sangat bagus. Namun, saya juga cukup mampu berduel, jadi saya rasa duel-duel kami berlangsung bagus."

Menurut Kraaijeveld, tugasnya menghadapi penyerang Prancis itu jelas: "Menghentikannya, satu lawan satu." Sebelum laga, sang bek sudah tahu bahwa ia dan rekan-rekan setimnya akan kesulitan menghadapi dua penyerang Inter, tetapi ia terutama ingin memenangi duel-duelnya sendiri.

Meski kalah telak, Kraaijeveld tidak terus-menerus merasa Feyenoord sepenuhnya kalah permainan. "Hal itu sangat sulit saat menghadapi tim seperti ini karena Anda merasa bermain cukup baik," jelasnya. "Mereka beberapa kali berhasil menyerang, lalu bola langsung masuk ke gawang."

Menurut Kraaijeveld, transisi permainan Inter menjadi masalah besar bagi tim asal Rotterdam itu. "Mereka bisa menyerang dengan sangat cepat dan bola pun sangat cepat masuk ke gawang," katanya. Ia belum ingin banyak berkomentar tentang bagaimana gol-gol lawan tercipta karena belum menonton ulang rekamannya.

Terlepas dari kekalahan menyakitkan itu, Kraaijeveld tetap mengenang pertandingan tersebut dengan perasaan positif. "Saya menikmatinya, jadi semoga ada kesempatan-kesempatan berikutnya," tutup sang bek dengan nada yang tetap positif.