Pemain Feyenoord mengakui bahwa ia terkejut dengan pemecatan Robin van Persie

Givairo Read telah menanggapi pemecatan pelatih Robin van Persie. Bek kanan tersebut juga membahas staf teknis baru Feyenoord dalam wawancara dengan RTV Rijnmond.

Van Persie dipecat dari Feyenoord pada bulan Juni. Setelah musim yang mengecewakan—meski klub tersebut berhasil lolos ke Liga Champions—pemecatannya pun terjadi. “Saya tidak tahu harus berpikir apa. Saya agak terkejut hal itu terjadi dan tidak menyangka sama sekali,” kata Read, yang sempat mengirim pesan kepada Van Persie.

“Karena kami memiliki ikatan yang istimewa. Dia dan saya sudah kenal sejak lama, sejak tim U-18. Dia yang membawa saya ke tim utama. Saya telah berterima kasih kepadanya atas hal itu, serta atas kerja keras, energi, dan waktu yang dia curahkan untuk kami. Untuk itu, saya tentu sangat berterima kasih kepadanya,” ujar bek berusia sembilan belas tahun itu.

Read memahami keputusan Dévy Rigaux dan Robert Eenhoorn untuk memecat Van Persie. “Tentu saja hasilnya tidak terlalu bagus, tapi saya merasa sangat disayangkan, karena saya memiliki ikatan yang sangat baik dengannya.”

Giovanni van Bronckhorst menjadi pelatih kepala baru klub asal Rotterdam tersebut, sementara asistennya, Sipke Hulshoff, akan memainkan peran yang lebih menonjol. Read telah melakukan pembicaraan dengan keduanya. “Langsung terasa nyaman. Saya rasa pelatih bisa memanfaatkan saya dengan baik, dan dia juga sudah mengatakannya.”

Pembagian peran antara Van Bronckhorst dan Hulshoff tampak jelas: pria asal Rotterdam berusia 51 tahun itu adalah pelatih kepala dan bertindak sebagai wajah klub di mata publik, sementara Hulshoff secara praktis memimpin banyak sesi latihan. “Sipke sebenarnya memimpin hampir semua sesi latihan dan menjelaskan semuanya. Said Bakkati juga melakukan hal yang sama. Jadi, mereka berdua sama-sama berkontribusi. Gio masih melakukan banyak pekerjaan, dan kita tidak boleh melupakannya.”