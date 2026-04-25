Pemain Feyenoord mendapat tempat di starting lineup untuk pertama kalinya dalam 342 hari saat melawan FC Groningen

Feyenoord akan melanjutkan perjuangan merebut posisi kedua di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu ini saat menjamu FC Groningen. Robin van Persie telah mengumumkan susunan pemainnya. Gernot Trauner kembali ke tim inti Feyenoord. Ini adalah pertama kalinya sejak 18 Mei 2025 pemain asal Austria tersebut, yang baru pulih dari cedera tendon Achilles yang berkepanjangan, tampil sebagai starter untuk Feyenoord.

Timon Wellenreuther akan menjadi penjaga gawang melawan tim asal Groningen. Givairo Read kembali masuk dalam skuad pertandingan, meskipun Mats Deijl akan memulai sebagai bek kanan. Anel Ahmedhodzic cedera, sehingga Tsuyoshi Watanabe akan berpasangan dengan Trauner di lini belakang tengah. Jordan Bos menjadi pemain kunci di sisi kiri pertahanan.

Oussama Targhalline bertugas mengontrol lini tengah Feyenoord. Luciano Valente juga turun sebagai starter, begitu pula Thijs Kraaijeveld. Pemain muda ini menggantikan Jakub Moder, yang tidak akan bermain lagi musim ini akibat cedera.

Anis Hadj Moussa di lini depan bertugas menciptakan ancaman, umpan silang, dan aksi individu dari sisi kanan. Di sayap kiri, Tobias van den Elshout tetap dipilih daripada Raheem Sterling. Ayase Ueda bertindak sebagai penyerang tengah.

Susunan Pemain Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Trauner, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.

Susunan pemain FC Groningen: Vaessen; Rente, Blokzijl, Janse, Peersman; De Jonge, Land, Van der Werff, Taha, Schreuders, Van Bergen.