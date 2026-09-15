Pemain Feyenoord masuk radar kuat tim nasional Belanda: 'Saya akan terkejut jika dia tidak masuk skuad'

DiVoetbalpraatmilikESPNdibahas pemain Feyenoord mana yang bisa berharap mendapat panggilan ke tim nasional Belanda. Pelatih baru timnas, Xavi Hernandez, akan mengumumkan skuadnya pada Jumat untuk rangkaian empat laga di Nations League melawan Jerman, Yunani, dan dua kali Serbia.

"Luciano Valente, Gjivai Zechiël, dan Givairo Read, siapa yang punya peluang terbesar di Feyenoord untuk dipanggil ke timnas Belanda?" tanya presenter Milan van Dongen kepada pengamat Feyenoord dari Voetbal International, Martijn Krabbendam.

"Saya rasa tetap Zechiël. Valente tentu juga, tetapi dia sudah pernah masuk sebelumnya," ujarnya. "Kalau melihat perkembangan para pemain dan juga bahwa itu harus diberi penghargaan ketika Anda tampil baik di klub top Belanda, menunjukkan diri, dan juga mencetak gol," kata Krabbendam, sebelum Kenneth Perez menyelanya.

"Enam gol!" lalu analis Denmark itu mengangguk setuju. "Itu tidak normal, lho," terdengar dari Van Dongen. "Saya akan terkejut kalau Zechiël sekarang tidak masuk," kata Krabbendam. Komentator NOS Jeroen Elshoff juga memperkirakan pemain Feyenoord itu akan dipanggil.

"KNVB dan Xavi tidak akan mengatakannya terang-terangan soal Nations League, tetapi bagaimanapun mereka akan menerima bahwa turnamen itu akan digunakan untuk memberi penghargaan kepada para pemain dan memberi mereka kesempatan. Kalau Anda tidak melakukannya sekarang, maka Anda akan masuk ke siklus kualifikasi dan di sana Anda sebenarnya tidak bisa melakukannya," kata Elshoff.

Perez merasa pernah membaca di media bahwa Zechiël, Valente, dan Read bisa berharap mendapat panggilan. "Pers Spanyol mengatakan bahwa mereka akan dipilih." Elshoff tidak mempercayainya dan menjelaskan bahwa media tidak lagi bisa melihat pra-seleksi, melainkan itu hanya berada di tangan klub.

Komentator NOS itu memperkirakan skuad tim nasional Belanda akan sangat besar, mengingat rangkaian empat pertandingan tersebut. "Tetapi pada akhirnya berapa banyak yang akan Anda bawa?" Krabbendam juga penasaran. "Karena dari skuad itu kita akan melihat apakah Xavi adalah sosok pembawa perubahan seperti alasan mereka merekrutnya," tutupnya.