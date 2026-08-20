Jeremiah St. Juste kembali ke Feyenoord pada musim dingin lalu, tetapi gagal meyakinkan. Musim ini ia memulai dengan meyakinkan dan menjadi langganan starter di bawah pelatih Giovanni van Bronckhorst. Kepada Feyenoord ONE, ia menengok kembali dukungan yang diterimanya dari pelatih Van Bronckhorst dan Robin van Persie.

Saat menghadapi Sparta (0-1) ia membentuk duet sentral bersama Thijs Kraaijeveld, sementara ketika melawan Go Ahead Eagles (2-2) ia didampingi Tsuyoshi Watanabe. Tampaknya bek tersebut menempuh pendekatan berbeda dan keluar dari jeda musim panas dengan performa kuat.

“Saya telah melalui periode yang sulit, juga dalam kehidupan pribadi. Jadi sekarang saya jauh lebih tenang secara mental, saya merasa jauh lebih baik dan itu jelas juga membantu tubuh saya,” jelas St. Juste. “Itu benar-benar berbeda dibanding saat saya datang ke sini.”

Pemain 29 tahun itu tersisih di Sporting Portugal dan kembali ke Rotterdam-Zuid pada Januari, tempat ia juga sempat bermain antara 2017 dan 2019. “Saat itu sebenarnya saya belum bugar dan sangat ingin menunjukkan diri. Saya tidak punya kapasitas mental untuk itu, tetapi saya sudah membalikkannya.”

St. Juste mengakui bahwa itu adalah tantangan besar. “Setiap pesepakbola punya tantangan mental dan terkadang itu terbawa ke pekerjaan. Pada periode ketika saya kembali, saya kesulitan dengan hal itu.”

Ia merasa mendapat banyak dukungan dari Feyenoord. Bek tengah itu berterima kasih atas bantuan dari orang-orang di dalam klub Rotterdam tersebut. “Robin memainkan peran penting dalam hal itu dan sekarang khususnya Gio, yang sangat memercayai saya.”

Kedua pelatih itu banyak berbicara dengan St. Juste. “Kalau saya punya sesuatu, saya bisa langsung berdiskusi dengan mereka,” kata bek cepat itu. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekan setimnya. “Kami memiliki suasana yang sangat baik dan kami membangun ikatan yang semakin erat, yang pada akhirnya harus terlihat di lapangan,” pungkasnya.