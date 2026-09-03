Pemain Feyenoord itu ingin pergi dengan kemauannya sendiri meski minim waktu bermain: "Dia juga sempat mengalami cedera panjang"

Leo Sauer sendiri mengajukan permintaan transfer, demikian diungkapkan direktur teknik Feyenoord, Dévy Rigaux, kepada Feyenoord ONE. Winger Slovakia itu pergi pada musim panas ini dengan nilai sekitar €15 juta ke VfB Stuttgart.

Klub Rotterdam itu berpisah dengan tidak kurang dari delapan belas pemain pada periode transfer ini. “Itu jumlah yang sangat tinggi,” nilai Rigaux. “Menurut saya, itu adalah sesuatu yang saya tidak ingin alami lagi.”

Pria Belgia itu menilai jumlah pemain yang pergi sebesar itu mengorbankan stabilitas sebuah tim. “Tetapi itu memang harus dilakukan. Itu bukan sesuatu yang bisa saya pikirkan, itu memang sebuah keharusan.”

Rigaux telah menemukan solusi permanen untuk banyak pemain dan ia senang dengan hal itu. Dengan begitu, pada musim panas berikutnya ia tidak perlu lagi mencari solusi untuk para pemain tersebut.

Salah satu pemain yang pergi secara permanen adalah Sauer. “Leo sudah sangat lama berada di Feyenoord dan dia datang kepada saya di awal musim dan menjelaskan kepada saya bahwa dia memang ingin mengambil langkah pada musim panas ini.”

“Dia juga mengalami cedera panjang musim lalu dan tidak bermain terlalu banyak pada paruh kedua musim,” ujar petinggi berusia 38 tahun itu.

“Karena pada saat itu kami berhadapan dengan beberapa klub dari lima liga top, dan kami bisa bernegosiasi dengan baik untuk nominal itu, maka kami memilih untuk memenuhi keinginannya untuk pergi dengan harga yang tepat,” pungkas Rigaux.