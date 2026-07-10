Pemain Feyenoord dapat menandatangani kontrak di klub lain di Eredivisie setelah setahun tidak mendapat kesempatan bermain

Fortuna Sittard ingin menyelamatkan Shiloh 't Zand dari situasinya yang tanpa harapan di Feyenoord, demikian dilaporkan situs web pendukung FR12. Gelandang berusia 23 tahun itu tidak bermain sama sekali di tim utama pada musim lalu.

't Zand, yang lahir di Rotterdam, selalu dikenal sebagai talenta besar di akademi muda Feyenoord, namun tidak pernah berhasil menembus tim utama.

Feyenoord meminjamkan 't Zand ke FC Dordrecht, di mana ia tampil sangat baik, namun peminjaman berikutnya ke Heracles Almelo kurang berhasil.

Akibatnya, 't Zand kembali ke Feyenoord lebih awal tahun lalu. Pada musim panas 2025, Dennis te Kloese gagal melepas pemain berkaki kanan tersebut, sehingga ia tetap tertahan di tim cadangan.

't Zand menjadi bagian dari tim Feyenoord U-21 sepanjang musim. Selain itu, ia juga melewatkan sebagian besar pertandingan akibat cedera.

Kontrak 't Zand di De Kuip masih berlaku hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 300.000 euro.

Feyenoord bersedia mendukung kepindahannya ke Fortuna, tetapi hanya jika klub asal Limburg tersebut mengakuisisi 't Zand secara permanen.