Pemain Feyenoord Akui Kesalahan Seusai Imbang 1-1 Melawan Fortuna: "Saya Bertanggung Jawab"

Luciano Valente mengakui kesalahannya pada Sabtu malam. Kapten Feyenoord itu menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan timnya mengalahkan Fortuna Sittard (1-1).

Pada menit ke-13, Valente mendapat peluang besar untuk membuka skor. Ia menerima umpan tarik di tepi kotak penalti, tetapi tembakannya membentur tiang.

Tak lama setelah turun minum, Valente kembali menjadi pemain terakhir yang menerima bola dalam sebuah serangan indah tuan rumah. Sang kapten mendapat bola saat berada dalam posisi bebas di depan kiper, tetapi gagal menuntaskan peluang.

Valente akhirnya membawa Feyenoord unggul pada menit ke-58. Mantan pemain FC Groningen itu menyambut umpan silang Anis Hadj Moussa dan mencetak gol.

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Namun, pemain pinjaman Feyenoord, Shiloh ‘t Zand, justru menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lima menit sebelum waktu normal berakhir. Alhasil, Ajax yang membuntuti Feyenoord kini mendekat hingga terpaut satu poin. Seusai pertandingan, Valente sangat kritis terhadap permainannya sendiri.

"Saya sedang berusaha memperbaikinya. Saya sudah mencetak lebih banyak gol daripada tahun lalu (lima gol di Eredivisie, red.). Anda sendiri yang menciptakan peluang, tetapi Anda juga harus tetap fokus agar bisa mengenai bola dengan baik. Itu bisa karena kelelahan, tetapi bisa juga karena kurangnya ketajaman. Saya bertanggung jawab atas hal itu, meski itu bukan satu-satunya alasan kami kehilangan poin."