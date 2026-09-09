Pemain FC Barcelona, Rodri, meminta maaf atas kata-kata yang menyakitkan: "Mereka benar-benar sangat buruk, ya?"

Gelandang FC Barcelona Rodri kesal dengan rekaman dirinya yang dipublikasikan saat laga tandang melawan Valencia pada Minggu lalu. Raksasa Catalan menang sangat mudah di Mestalla (0-5) dan pemain Spanyol itu jelas tidak terkesan dengan Valencia. Terlihat bahwa ia membagikan pendapat blak-blakannya kepada dua rekan setim. Rodri kini telah menyampaikan permintaan maafnya.

Rodri ditarik keluar oleh pelatih Hansi Flick pada Minggu setelah satu jam pertandingan berjalan, saat skor 0-3. Movistar Plus Deportes mengarahkan kameranya ke bangku cadangan, tempat sang juara dunia berbincang dengan Pau Cubarsí yang duduk di sebelahnya.

"Sangat lemah," kata Rodri. "Mereka benar-benar sangat buruk, ya? Wah, sangat lemah. Bagaimana performa mereka musim lalu?" tanya Rodri. "Mereka nyaris ke Eropa," jawab Cubarsí. Valencia terpaut dua poin dari tiket ke Conference League.

Rodri tampaknya tak bisa mempercayainya dan mendengarkan jawaban Cubarsí dengan mulut ternganga. Belakangan, Rodri juga berbicara dengan Gavi. "Mereka bahkan tidak melewati garis tengah pada babak kedua."

Movistar mempublikasikan rekaman tersebut dan membuat Rodri terguncang, lapor media Valencia À Punt. Menurut media itu, Rodri telah menghubungi kapten Valencia José Luis Gayà untuk menjelaskan apa yang terjadi dan menyampaikan permintaan maafnya.

Rodri, kapten timnas Spanyol, mengenal Gayà dengan baik dari tim nasional dan menjelaskan bahwa ia mengucapkan komentarnya dalam situasi pribadi, bahwa ia menyesalkan rekaman itu disiarkan, dan bahwa ia tidak berniat menghina para pemain Valencia.

Rodri telah meminta kepada Gayà untuk menyampaikan pesannya kepada skuad Valencia. Selain itu, COPE menulis bahwa Rodri kemungkinan akan mengeluarkan pernyataan setelah pertandingan Liga Champions melawan Feyenoord pada Rabu malam.

Pemain asal Madrid berusia 30 tahun itu bermain untuk Barcelona sejak musim panas ini, yang merekrutnya dari Manchester City dengan biaya sekitar 70 juta euro. Sejauh ini, ia sudah memainkan tiga pertandingan untuk klub barunya.



