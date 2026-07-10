"Pemain egois merusak reputasi Ronaldo"... Fernandes menonaktifkan kolom komentar setelah skandal tersebut

Kapten Manchester United asal Portugal, Bruno Fernandes, terpaksa menonaktifkan fitur balasan pada postingannya di media sosial, setelah ia menjadi sasaran banjir hinaan kasar dan kritik pedas menyusul tersingkirnya Portugal secara mengecewakan dari Piala Dunia 2026 saat menghadapi Spanyol di babak 16 besar.

Pemain berusia 31 tahun itu tidak mampu memimpin “Para Pelaut” untuk menghindari kekalahan fatal di menit-menit terakhir, yang berujung pada pengunduran diri pelatih Roberto Martínez segera setelah pertandingan, serta memicu gelombang kritik tajam terhadap para pemain.

Fernandes memecah keheningannya dengan memposting pernyataan yang menyentuh di akun resminya, di mana ia mengatakan: “Sedih, kecewa, dan merasa hancur. Kelompok pemain ini telah menaikkan standar ekspektasi saya, tidak hanya karena kualitas mereka, tetapi juga karena mereka adalah tim luar biasa yang telah kita bangun selama bertahun-tahun.”

Ia menambahkan: “Terima kasih kepada semua pemain, staf pelatih, dan seluruh kru yang mendampingi serta membantu kami setiap hari selama Piala Dunia. Kepada seluruh rakyat Portugal, terima kasih banyak atas dukungan dan kepercayaan kalian.”

Namun, unggahan tersebut memicu gelombang kritik pedas yang sangat besar, yang mendorong bintang Old Trafford itu untuk mengambil keputusan mengejutkan dengan menutup kolom komentar pada unggahannya—langkah yang pada gilirannya juga tidak disukai oleh para penggemar Portugal yang marah.

Seorang penggemar berkomentar dengan nada sinis: “Bruno Fernandes akhirnya muncul… tapi di Instagram dan X. Di lapangan, tak ada jejaknya. Portugal sudah tersingkir dari turnamen, namun dia tetap menonaktifkan kolom komentar.”

Sementara itu, seorang penggemar lain dengan tegas menyatakan: “Dia tahu bahwa semua orang tahu dia adalah pemain egois yang merusak permainan Ronaldo agar dia sendiri yang menjadi sorotan,” merujuk pada laporan-laporan yang menyebutkan adanya ketidakcocokan antara Fernandes dan bintang Cristiano Ronaldo selama turnamen musim panas tersebut.

Seorang penggemar ketiga menambahkan: “Penutupan kolom komentar oleh Bruno Fernandes membuktikan kebenaran semua yang dikatakan tentang dirinya dan rekan-rekannya di lini tengah selama Piala Dunia.”

Fernandes sebelumnya mendapat kritik tajam dari Katia Aveiro, saudara perempuan Ronaldo, selama turnamen tersebut, di mana ia menyukai sebuah postingan di Instagram yang berbunyi: "Bruno Fernandes tampak seperti pemain yang sama sekali berbeda saat mengenakan seragam tim nasional... Ketika Portugal sangat membutuhkan seorang pemimpin, dia menghilang dari lapangan dan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain."

Postingan tersebut melanjutkan: “Banyak bakat, sorotan media yang luas, tapi di mana ketegasan di momen-momen krusial? Para penggemar mengharapkan seorang bintang yang bersinar di bawah tekanan, bukan pemain yang menghilang saat persaingan semakin ketat.”