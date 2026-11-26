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Pierre-Emile Højbjerg bisa direkrut musim panas mendatang hanya dengan satu juta euro, menurut jurnalis Farzam Abolhosseini dari media Denmark Tipsbladet.

Højbjerg, 31 tahun, merupakan pemain penting bagi Olympique Marseille, tempat kontraknya berlaku hingga musim panas 2028. Namun, klub-klub yang berminat sudah bisa merekrutnya dalam enam bulan.

"Sebelumnya pada Kamis, media besar Prancis L'Équipe melaporkan bahwa klausul pelepasan sang pemain bernilai dua juta euro," tulis Abolhosseini. "Namun, angka itu tidak sepenuhnya tepat karena, menurut Tipsbladet ia bisa ditebus dengan setengah dari jumlah tersebut."

Gelandang bertahan asal Kopenhagen itu memiliki nilai pasar 15 juta euro menurut Transfermarkt dan menjadi pemain reguler bagi Marseille maupun tim nasional Denmark musim ini. Pada jeda internasional terakhir, pemain berkaki kanan itu juga mencetak gol ke gawang Norwegia dan Portugal.

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Højbjerg bermain untuk Marseille sejak musim panas 2024. Klub Prancis itu mula-mula meminjamnya dari Tottenham Hotspur selama satu musim sebelum memutuskan mengaktifkan opsi pembelian senilai sekitar 13,5 juta euro.

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Højbjerg juga menjadi pemain penting pada musim keduanya di Stade Vélodrome, yang membuatnya mendapat minat konkret dari klub Premier League musim panas lalu.

Nottingham Forest berupaya sekuat tenaga memboyong pemain Denmark itu ke Inggris, tetapi gagal meski telah mencapai kesepakatan dengan Marseille. Transfer senilai 15 juta euro itu batal karena Højbjerg memilih bertahan di Prancis.

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Højbjerg direkrut Bayern München dari akademi klub papan atas Denmark, Brøndby FF, pada musim panas 2012. Setelah tampil 25 kali untuk tim utama Bayern München dan menjalani masa pinjaman di FC Augsburg serta Schalke 04, ia pindah secara permanen ke Southampton pada 2016.

Ia bertahan di sana selama empat tahun, begitu pula di klub berikutnya, Tottenham Hotspur. Pada musim panas ketika ia pindah ke Spurs, Ajax juga menunjukkan minat konkret, tetapi klub asal Amsterdam itu kalah bersaing. Højbjerg juga telah menjadi pemain reguler tim nasional selama bertahun-tahun dan kini mencatatkan 103 penampilan.