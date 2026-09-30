Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, memanggil mantan pemain Real Madrid ke kamp "La Roja", setelah kepergian pemain lain yang mengalami cedera.

Setelah Eric Garcia, Federasi Sepak Bola Spanyol hari ini mengumumkan kepergian salah satu pemain baru dari kamp timnas, setelah ia mengalami cedera.

Timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan yang layak dan telak atas Kroasia dengan skor empat gol berbanding satu gol pada Selasa kemarin, dalam laga pekan kedua fase grup UEFA Nations League.

Federasi Spanyol menyampaikan dalam pernyataan resmi, bahwa pemain Atletico Madrid, Alex Grimaldo, meninggalkan kamp timnas Spanyol, di mana bek kiri tersebut merasakan gangguan pada paha kirinya, saat pemanasan sebelum laga negaranya menghadapi Kroasia.

Pernyataan itu menambahkan, bahwa setelah pemeriksaan medis yang dijalani Grimaldo, diputuskan untuk mencoretnya dari skuad timnas Spanyol sebagai langkah pencegahan guna menghindari cedera yang lebih parah.

Luis de la Fuente memanggil Fran Garcia (27 tahun) untuk menggantikannya, sementara timnas Spanyol bersiap menghadapi Republik Ceko dan Kroasia untuk kedua kalinya selama jeda internasional saat ini.

Garcia hanya menjalani dua pertandingan bersama timnas Spanyol pada tahun 2023, tetapi setelah itu ia tidak lagi masuk dalam skuad.

Mantan pemain Real Madrid ini telah menjalani 7 pertandingan bersama Real Betis musim ini dan berhasil menciptakan satu gol.