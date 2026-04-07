Pemain cadangan Arsenal yang paling tangguh di Eropa... dan Rice menyamai rekor bersejarah Arteta

Arsenal telah melangkah ke semifinal Liga Champions, setelah meraih kemenangan berharga 1-0 di kandang Sporting Lisbon, Portugal, pada Selasa malam, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Arsenal kini menanti hasil akhir dari laga leg kedua yang akan digelar di Stadion Emirates pada 15 April, di mana pemenangnya akan bertemu dengan pemenang dari laga puncak Spanyol antara Barcelona dan Atletico Madrid di semifinal.

Menurut data "Opta", Declan Rice merebut bola sebanyak 13 kali melawan Sporting Lisbon; angka tertinggi yang dicatat oleh gelandang Arsenal dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions, sejak Mikel Arteta (pelatih tim saat ini) melakukannya melawan Bayern Munich pada Februari 2013 (juga 13 kali).

Mengingat gol kemenangan yang dicetak Kai Havertz berkat assist Gabriel Martinelli, ini merupakan gol keempat Arsenal di Liga Champions musim ini yang berasal (baik gol maupun assist) dari pemain cadangan; rekor tertinggi bagi tim mana pun dalam satu musim dalam sejarah kompetisi ini.

Para pemain cadangan Arsenal telah berkontribusi dalam 38 gol di semua kompetisi musim ini (24 gol dan 14 assist), lebih banyak daripada tim mana pun di lima liga utama Eropa.