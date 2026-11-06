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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Pemain buruk akan selalu buruk!” Pesan tegas Jose Mourinho soal peran Vinicius Jr

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Manajer Real Madrid Jose Mourinho memaparkan filosofi kepelatihannya terkait Vinicius Jr., dengan menegaskan bahwa kesuksesan tim lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Berbicara setelah merotasi skuadnya saat menghadapi AEK Athens, Mourinho memuji dukungan para pemain di ruang ganti terhadap penyerang asal Brasil itu.

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Mourinho atur lini depan di tengah jadwal padat

Jose Mourinho menjelaskan cara ia mengatur peran Vinicius Jr. secara taktis saat Real Madrid menghadapi jadwal pertandingan musim gugur yang padat. Penyerang asal Brasil itu tampil pada pertengahan pekan ketika Madrid meraih kemenangan 3-2 atas AEK Athens di Liga Champions, sehingga rekan setim seperti Arda Guler bisa beristirahat.

Mourinho menegaskan kembali bahwa rotasi skuad dalam jangka panjang sangat penting untuk menjaga daya saing Real Madrid di semua ajang.

Namun, sang pelatih menegaskan bahwa pemilihan pemain akan selalu ditentukan oleh kepentingan tim, bukan status individu.

Kepentingan tim di atas pemain mana pun

"Bagi saya, yang terpenting adalah tim. Saya tidak akan pernah dengan sengaja merugikan tim demi menguntungkan seorang pemain," tegas Mourinho.

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"Ketika keadaan kembali normal dan Vini Jr. tersedia, saya akan mengaturnya. Saya ingin tim fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan, tetapi sebagai pelatih, saya harus memikirkan laga-laga berikutnya dan rangkaian pertandingan yang akan kami jalani."

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"Laga melawan AEK diperuntukkan bagi Vini Jr., agar pemain seperti Guler, yang mengalami beberapa masalah, bisa beristirahat," jelasnya.

Dukungan penuh agar Vinicius kembali ke performa terbaik

Mourinho menyatakan keyakinan penuh bahwa Vinicius mampu kembali ke level tertingginya, seraya menunjuk dukungan yang ia dapatkan di ruang ganti.

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"Pemain yang buruk akan selalu buruk, sekeras apa pun Anda berusaha meningkatkan kemampuannya. Pemain yang bagus punya masa-masa sulit, tetapi selalu punya peluang untuk kembali ke kondisi biasanya," kata Mourinho.

"Jika yang tampil di Athena bukan Vini Jr., melainkan pemain biasa, kita semua akan mengatakan ia bermain bagus. Tidak luar biasa karena timnya juga tidak bermain luar biasa. Kita selalu mengharapkan sosok Vini Jr. yang menyingkirkan saya dari Liga Champions, dan sosok itu masih ada. Itulah yang kita semua harapkan. Hal yang penting adalah persahabatan dari rekan-rekan setimnya, tanpa terkecuali," tambahnya.

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Real Madrid siapkan opsi untuk menghadapi Valencia

Mourinho kembali menegaskan bahwa keputusan mengenai skuad akan selalu dibuat demi hasil terbaik bagi Real Madrid sebagai tim.

"Saat menentukan siapa yang bermain, tim berada di atas individu," pungkas sang pelatih.

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Real Madrid bersiap mengerahkan seluruh kekuatan serangannya saat bertandang menghadapi Valencia di Mestalla.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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