Klub Spanyol, Valencia, bersiap menghadirkan kejutan di bursa transfer musim panas ini; mereka menempatkan gelandang serang Liverpool asal Inggris, Harvey Elliott, di puncak daftar prioritas untuk memperkuat lini serang, setelah pemain itu keluar dari rencana pelatihnya, Andoni Iraola.

Menurut jurnalis Matteo Moretto, negosiasi antara ketiga pihak sudah berlangsung di tengah keinginan bersama untuk merampungkan kesepakatan secepatnya. Berdasarkan laporan, Elliott telah memberi tahu pelatihnya, Iraola, tentang keinginannya yang tegas untuk meninggalkan "Anfield" dan pindah ke Valencia, dengan adanya rasa optimisme di semua pihak untuk menuntaskan kontrak peminjaman.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengabarkan bahwa Carlos Corberan, direktur teknik Valencia, secara pribadi telah menghubungi pemain berusia 23 tahun itu, yang menunjukkan antusiasme untuk menjalani pengalaman baru di Liga Spanyol dan mengenakan seragam Valencia. Manajemen klub Spanyol itu mengandalkan transfer berkualitas ini untuk menghadirkan solusi ofensif dan menambahkan sosok yang mampu menembus pertahanan serta mencetak gol dari lini tengah.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Pemain internasional muda Inggris itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Aston Villa, namun penampilannya hanya terbatas pada 9 pertandingan di berbagai ajang; hal ini disebabkan oleh klausul dalam kontrak peminjaman yang akan mewajibkan Aston Villa mengaktifkan pembelian permanen seharga 35 juta pound sterling apabila ia bermain dalam 10 pertandingan. Unai Emery, pelatih Aston Villa saat itu, mengakui bahwa minimnya penampilan berdampak pada sang pemain sebelum ia kembali ke Liverpool musim panas ini.

Elliott telah tampil dalam 149 pertandingan bersama Liverpool sejak bergabung dari Fulham pada 2019, dan menjadi elemen penting pada musim terakhir pelatih Jurgen Klopp di mana ia bermain dalam 53 pertandingan. Meski demikian, pemain itu keluar dari rencana pelatih sebelumnya, Arne Slot, dan pelatih saat ini, Iraola, yang mencoretnya dari daftar tim terakhir menghadapi Newcastle sembari menegaskan bahwa ia lebih memilih opsi lain.