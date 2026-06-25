Pemain bintang Patrik Schick (30) mengundurkan diri sebagai pemain tim nasional Ceko, efektif segera

Patrik Schick secara resmi mengakhiri kariernya di tim nasional Republik Ceko. Penyerang berusia 30 tahun itu mengumumkannya melalui Instagram.

“Keputusan ini bukanlah keputusan impulsif dan tidak diambil dalam semalam,” kata Schick mengawali pernyataannya. “Ini adalah gagasan yang sudah lama ada dalam benak saya dan telah saya pikirkan dengan matang.”

“Ini adalah perjalanan yang penuh emosi, kegembiraan, kekecewaan, kemenangan, dan momen-momen sulit. Saya selalu berusaha sebaik mungkin untuk tim nasional dan mewakili negara kita sebaik mungkin.”

“Saya pergi dengan rasa bangga atas apa yang telah saya raih saat mengenakan seragam tim nasional. Namun, di saat yang sama, saya merasa bahwa sepak bola Ceko masih memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang telah ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir.”

“Kita harus menghadapi kenyataan dan mengubah beberapa hal yang dalam jangka panjang tidak berhasil. Saya tidak mengatakan ini karena marah atau kecewa. Saya mengatakan ini karena saya sangat mencintai sepak bola Ceko.”

Pada Piala Dunia kali ini, Ceko tampil sangat mengecewakan. Negara ini hanya meraih satu poin dan berakhir di posisi terakhir dalam grup yang juga dihuni Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Dalam dua dari tiga pertandingan tersebut, Schick menjadi starter.

Secara total, Schick, yang saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen, telah tampil dalam 56 pertandingan internasional. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 26 gol. Hanya Jan Koller (55 gol) dan Milan Baros (41 gol) yang lebih sering mencetak gol untuk negara ini.