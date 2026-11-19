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Naoufal Bannis tampil mengesankan pada bulan-bulan awal Keuken Kampioen Divisie. Menurut informasi Mounir Boualin, penyerang Vitesse itu bisa memilih di antara banyak klub pada musim dingin ini.

Bannis bermain untuk Vitesse sejak September 2025. Saat itu, ia bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Qatar tidak diperpanjang.

Ia sudah tampil cukup baik pada musim pertamanya di Arnhem, tetapi musim ini ia benar-benar tampil gemilang. Pemain kelahiran Den Haag itu telah mencetak sepuluh gol dalam 14 pertandingan.

Performa itu membuatnya masuk radar "beberapa klub Eredivisie", menurut Boualin. Salah satunya adalah Fortuna Sittard.

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Bannis juga menarik perhatian di luar negeri. Menurut Boualin, Hellas Verona dan VfL Wolfsburg termasuk klub yang menunjukkan minat.

Jurnalis transfer itu menyebut kepergian Bannis pada musim dingin ini tidak tertutup kemungkinan. Pasalnya, Vitesse harus menjual Bannis jika ingin memperoleh sesuatu dari kepergiannya.

Kontrak penyerang itu berakhir pada pertengahan 2027. Klub asal Arnhem tersebut ingin memperpanjang kontrak pemain timnas kelompok umur Maroko itu, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan.

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Bannis merupakan lulusan akademi Feyenoord dan sebelumnya pernah bermain di Belanda untuk FC Dordrecht, FC Eindhoven, dan NAC Breda.