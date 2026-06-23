'Pemain berkulit hitam tidak memiliki konsentrasi yang cukup untuk bisa bermain sepanjang pertandingan'

Rade Bogdanovic telah memicu kontroversi besar dengan pernyataan rasisnya setelah pertandingan Piala Dunia antara Belgia dan Iran. Mantan pemain timnas Serbia dan analis berusia 56 tahun itu menanggapi kartu merah yang diterima Nathan Ngoy dengan komentar yang aneh. Kini, ia telah menyampaikan permohonan maafnya.

Dalam siaran stasiun televisi publik Serbia RTS, Bogdanovic memberikan penjelasannya mengenai kartu merah yang diterima Ngoy, yang secara ceroboh kehilangan bola kepada Mehdi Taremi dan kemudian menarik pemain Iran tersebut. “Pemain berkulit hitam tidak memiliki konsentrasi untuk bertahan lebih dari 60 hingga 80 menit,” kata Bogdanovic.

“Saya juga pernah bermain bersama orang-orang berkulit gelap. Terkadang saya harus melindungi rekan setim saya sendiri dari kesalahan,” lanjut Bogdanovic. “Pada mayoritas dari mereka, memang ada kekurangan konsentrasi.” Pembawa acara langsung menanggapi perkataannya itu, tetapi sang analis tetap pada pendiriannya.

Pernyataan tersebut menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan menuai banyak kritik. Berbagai pengguna mengecam komentar mantan penyerang tersebut sebagai rasis dan tidak pantas.

Yang menarik, Bogdanovic kembali tampil sebagai analis di RTS sehari kemudian. Stasiun televisi Serbia tersebut menugaskannya untuk mengulas pertandingan Piala Dunia antara Argentina dan Austria, meskipun kontroversi telah muncul.

Melalui kantor berita Reuters, Bogdanovic kemudian akhirnya menyampaikan permohonan maafnya. “Saya dengan tulus meminta maaf atas pernyataan saya mengenai para pemain sepak bola berkulit hitam,” katanya.

RTS juga mengeluarkan pernyataan resmi. Stasiun televisi tersebut menekankan bahwa Bogdanovic bukanlah karyawan tetap, melainkan disewa khusus sebagai komentator ahli untuk Piala Dunia. Pada saat yang sama, stasiun tersebut meminta maaf atas pernyataan yang dilontarkan dalam program tersebut.

Untuk saat ini, belum jelas apakah pernyataan tersebut akan berdampak pada kemungkinan kerja sama lebih lanjut antara RTS dan Bogdanovic. Stasiun televisi tersebut belum memberikan pernyataan mengenai hal tersebut.

Bogdanovic memulai karier profesionalnya di Zeljeznicar di Sarajevo dan kemudian bermain di Korea Selatan dan Jepang. Setelah kembali ke Eropa, ia pernah membela klub-klub seperti Atlético Madrid, NAC Breda, Werder Bremen, dan Arminia Bielefeld. Selain itu, ia juga tampil dalam tiga pertandingan internasional untuk tim nasional Yugoslavia.