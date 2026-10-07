Pemain berikutnya dari tim ikonik Barcelona pensiun: hanya Lionel Messi yang masih aktif

Pedro Rodríguez telah memutuskan untuk langsung mengakhiri karier sepak bolanya. Penyerang sayap Spanyol berusia 39 tahun itu berstatus tanpa klub setelah hengkang dari Lazio. Kesuksesan terbesarnya diraih bersama tim nasional dan Barcelona, tempat ia menjadi andalan di starting XI, di bawah Pep Guardiola, dalam salah satu tim paling ikonis abad ini.

"Saya merasa inilah saatnya," tulis Pedro di media sosial. "Sudah waktunya mengambil langkah berikutnya dan memulai babak baru dalam hidup saya."

"Saya bangga telah mewujudkan impian saya dan kepada semua orang yang berada di sisi saya serta membantu saya. Terima kasih, sepak bola, karena telah membuat saya begitu bahagia."

Pedro lahir di Tenerife dan bergabung dengan akademi muda terkenal milik Barcelona, La Masía, pada 2004, saat ia berusia 17 tahun. Pedro menjalani debutnya di tim utama pada musim 2007/08 dan menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub itu pada musim panas 2009.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Pada musim berikutnya, penyerang sayap itu menjadi pemain pertama yang mencetak gol untuk Barcelona di semua kompetisi dalam satu musim yang sama: LaLiga, Copa del Rey, Liga Champions, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub.

Di level klub, ia mencapai puncaknya pada 28 Mei 2011. Dalam final Liga Champions melawan Manchester United, ia mencetak gol pembuka yang menjadi fondasi bagi kemenangan akhir 3-1 atas The Red Devils.

Dari sebelas pemain yang menjadi starter untuk Barcelona saat itu, hanya Lionel Messi yang kini masih aktif sebagai pesepak bola. Setahun sebelum menjuarai Liga Champions itu, ia menjadi juara dunia bersama Spanyol, dan setahun setelah malam magis di Wembley, ia menjadi juara Eropa.

Setelah kembali menjuarai Liga Champions bersama Barcelona pada 2015, ia memilih hengkang ke Chelsea. Setelah lima tahun di London dan mengantongi satu gelar Premier League, ia pindah ke AS Roma pada 2020, sebelum setahun kemudian menukar klub itu dengan Lazio. Di sanalah ia aktif dalam lima tahun terakhir.



