Jan Plug tidak kekurangan peminat, demikian dilaporkan Voetbal International. Klub-klub dari berbagai negara baru-baru ini menghubungi Feyenoord untuk menanyakan kabar bek berusia 21 tahun tersebut.

Sejumlah klub tertarik dengan kedatangan pemain asal Katwijk ini, demikian dilaporkan Joost Blaauwhof. “Misalnya, Austria Wien, Watford, Queens Park Rangers, dan juara Denmark Aarhus GF telah menanyakan tentang Plug.

“Dari 2. Bundesliga pun, pihak-pihak di sekitar pemain tersebut telah menanyakan apakah pemain kidal ini bersedia untuk pindah,” tambah jurnalis tersebut.

Namun, Plug sendiri tidak ingin meninggalkan Feyenoord secara permanen. Ia bermain selama enam bulan terakhir dengan status pinjaman di FC Dordrecht dan mungkin terbuka untuk pinjaman baru guna menambah pengalaman.

Mungkin kali ini Feyenoord akan memilih peminjaman di dalam VriendenLoterij Eredivisie. Excelsior tampaknya menjadi opsi yang logis, namun menurut Blaauwhof, minat juga datang dari klub-klub papan tengah.

Plug masih bermimpi untuk sukses di De Kuip. Sejauh ini, ia telah bermain dalam sembilan pertandingan resmi di tim utama Feyenoord.

Di Dordrecht, Plug telah tampil dalam empat belas pertandingan resmi. Dirk Kuijt, pelatih kepala Schapekoppen, adalah pamannya.