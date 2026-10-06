Pemain Benin jelang laga perpisahan: Kami tak akan menjaga Messi, dan saya berharap Argentina menang!

Pemain timnas Benin, Tidjani Mohamed, melontarkan pernyataan mengejutkan beberapa jam sebelum laga persahabatan melawan Argentina, yang akan menyaksikan penampilan terakhir sang legenda Lionel Messi dengan seragam timnas negaranya.

Beberapa jam sebelum pertandingan terakhir Lionel Messi bersama Argentina, tampaknya para pemain Benin benar-benar menyadari sifat historis dari malam ini.

Skuad Benin, dalam duel menghadapi Albiceleste di Stadion Monumental di Buenos Aires, akan diisi oleh para pemain yang di atas segalanya ingin menikmati momen ini di hadapan salah satu legenda terbesar sepak bola.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran C5N, bek Tidjani Mohamed melontarkan pernyataan mengejutkan, dengan mengatakan: "Kami tidak akan menjaga Messi. Kami hanya akan menikmati pertandingan ini. Saya akan menontonnya sambil berkata: Messi, kamu adalah legenda'".

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Ia menjelaskan bahwa ia menganggap pemain Argentina itu sebagai "yang terbaik di dunia", dan bahwa ia berharap Argentina menang, karena ia sangat mengagumi pemain nomor 10 itu.

Pertandingan ini tanpa diragukan lagi akan memiliki makna khusus bagi Messi, yang bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada Argentina di hadapan lebih dari 85 ribu penonton setelah 207 pertandingan internasional dan 125 gol, ditambah banyak gelar besar yang ia raih bersama Albiceleste, termasuk Piala Dunia 2022.

Adapun timnas Benin, yang menjalani persiapan penuh gejolak, mencakup perjalanan yang memakan waktu 23 jam dan akomodasi yang dianggapnya tidak baik, tetap ingin menikmati sepenuhnya malam bersejarah ini. Tidjani Mohamed menambahkan: "Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan perayaan ini berjalan sempurna".