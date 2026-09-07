Danilho Doekhi tampil mengesankan untuk Lazio pada Senin malam. Mantan pemain Ajax itu berperan penting dalam kemenangan 1-2 atas Udinese dan seusai laga menuai banyak pujian dari para suporter Italia, yang di X antara lain menggambarkannya sebagai "tembok". "Sudah jadi rekrutan top sekarang juga," bunyi salah satu komentar.

Doekhi bergabung dengan Lazio secara gratis pada musim panas lalu setelah meninggalkan Union Berlin dan cepat mencuri perhatian di Roma. Bek tengah berusia 28 tahun itu mendapat pujian luas setelah penampilannya di Udine: “Doekhi kembali memainkan pertandingan yang luar biasa,” tulis seorang suporter.

Cara bertahannya juga membuat banyak orang terkesan. “Apa saya salah, atau Doekhi ini penjaga lawan yang sangat kuat? Punya feeling posisi yang bagus, kuat dalam membaca situasi bertahan, dan sangat bertenaga secara fisik,” bunyi salah satu reaksi, sementara fan lain juga menyoroti eks pemain Ajax lainnya: “Doekhi sempurna, Kenneth Taylor Prime.”

Doekhi tidak hanya berkutat dengan tugas defensifnya saat menghadapi Udinese. Sepuluh menit sebelum laga usai, Kenneth Taylor mengoper bola kepadanya di sisi kiri, lalu bek tengah itu melepaskan umpan silang luar biasa kepada mantan pemain AZ, Albert Gudmundsson, yang menanduk gol penentu 1-2. Seorang suporter tak melewatkan kesempatan untuk menyindir bek kanan Manuel Lazzari: “Doekhi memberikan umpan silang yang lebih baik daripada Lazzari.”

Sebelumnya, Lazio cukup lama mengalami kesulitan di Udine. Tak lama setelah jeda, Udinese unggul ketika Jesper Karlström menembakkan bola melewati sela kaki kiper dan masuk ke gawang. Davide Frattesi kemudian menyamakan kedudukan untuk tim asuhan Gennaro Gattuso lewat sebuah serangan yang juga melibatkan peran penting Taylor.

Taylor merebut bola dari pemain pengganti Tijjani Noslin dan membebaskan Mattia Zaccagni, yang melalui umpannya memberi Frattesi kesempatan untuk mencetak gol 1-1. Pada gol kemenangan pun mantan pemain Ajax itu menjadi awal serangan dengan melepaskan Doekhi dari kawalan, sebelum umpan silangnya sampai kepada Gudmundsson.

Dengan itu, Taylor juga kian membuat publik Italia terkesan. “Kenneth Taylor adalah pemain super,” tulis seorang fan, sementara suporter lain menyebutnya memiliki “intensitas dan kualitas tanpa batas”. Yang lain lagi menilai Taylor “menguasai lini tengah” dan banyak merebut bola.

Penampilan kedua pemain Belanda itu turut berkontribusi pada start sempurna Lazio di Serie A. Klub ibu kota itu mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan dan kini menempati posisi ketiga, sementara rival sekota AS Roma dan juara bertahan Inter juga masih belum kehilangan poin.