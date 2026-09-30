Bryan Zaragoza, pemain Espanyol yang dipinjam dari Bayern Munich, mengulas momen-momen penting dalam perjalanan kariernya sepak bola, berbicara tentang tahun-tahun ketidakstabilan yang dilaluinya, serta pengalamannya bersama klub Bavaria itu, sekaligus untuk pertama kalinya mengungkapkan bahwa sebelumnya ia nyaris bergabung dengan Barcelona.

Dalamwawancara dengan radio "Cadena SER" Spanyol, Zaragoza menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan kepindahannya ke Barcelona di masa lalu dengan mengatakan: "Ya, ada kemungkinan saya menandatangani kontrak dengan Barcelona. Ada kontak-kontak."

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Zaragoza menyinggung pertandingan yang ia lakoni bersama Granada melawan Blaugrana, yang menjadi titik balik dalam kariernya dan membuatnya mendapatkan perhatian luas dari publik.

Ia berkata: "Ada yang mengatakan bahwa saya menjadi pemain sepak bola hanya karena pertandingan itu. Saya adalah pemain yang tidak dikenal siapa pun, dan hanya sedikit yang mampu menampilkan performa seperti itu melawan Barcelona."

Zaragoza mengakui bahwa tahun-tahun terakhir tidaklah mudah karena ketiadaan kestabilan, dengan menjelaskan: "Saya rasa tahun-tahun itu berat bagi saya. Saya tidak menetap di mana pun."

"Spanyol lebih berkualitas"

Ia membela level sepak bola Spanyol dibandingkan liga-liga lain, dengan mengatakan: "Saya rasa kami di Spanyol tidak memberikan diri kami nilai yang orang kira kami miliki. Di liga-liga lain ada banyak uang, sedangkan di Spanyol kualitasnya melimpah."

Ia menambahkan: "Pemain-pemain terbaik dunia adalah orang Spanyol. Sulit bagi saya untuk bermain di luar karena mereka lebih memperhatikan sisi fisik. Berbeda, di Spanyol lebih banyak permainan bola dan kualitas."

Mengenai pengalamannya bersama Bayern Munich, Zaragoza menegaskan bahwa ia tidak merasa menyesal atas kepindahannya ke klub Jerman itu, dan berkata: "Saya tidak menyesal pergi ke Bayern Munich. Itu adalah langkah penting. Saya duduk di meja dan mengira saya sedang berada di (game) FIFA. Saya melihat Neuer dan Kimmich... Saya datang dari bermain di kampung!"

Ia melanjutkan: "Itu adalah langkah yang sangat sulit. Usia saya 20 tahun, saya belum pernah keluar dari zona nyaman saya, bahasa, iklim... dan masuk ke tim yang berisi Musiala, Coman, dan Gnabry di posisi Anda sama sekali tidak mudah."

Ia menutup pembicaraannya dengan mengungkapkan panutannya dalam sepak bola, seraya berkata: "Idola dan yang terbaik bagi saya adalah Messi. Dan saya sangat mengagumi Neymar."



