Internet dan media sosial tentu saja sudah ada sejak 16 tahun yang lalu. Yang saat itu belum begitu menonjol adalah apa yang bisa digambarkan sebagai kegemparan yang berlebihan. Kini, hal itu dapat menyebar secepat kilat dan diperkuat oleh algoritma yang sangat kuat.

"Kagawa menorehkan momen penting dalam kemenangan 4-1 di Lotte – Lewandowski mencetak gol tendangan salto yang memukau," demikian bunyi judul yang menggambarkan situasi pada 13 Juli 2010 di laman utama Borussia Dortmund. Pada dasarnya, tidak ada yang lebih dari itu. Memang tidak ada yang lebih dari itu yang terjadi.

Shinji Kagawa, yang saat itu didatangkan dengan biaya sangat murah dari liga divisi dua Jepang, melakukan debutnya untuk BVB di hadapan 4.078 penonton di Stadion am Lotter Kreuz dan bermain selama 66 menit. Dortmund menang 4-1 berkat hat-trick dari Dimitar Rangelov. Dalam sekejap, Kagawa menjadi salah satu pemain kunci tim juara Dortmund di bawah asuhan Jürgen Klopp. Sudah lama sekali.

Apa komentar Niko Kovac mengenai debut Takato Yamamoto?

Pada debut Takato Yamamoto, situasinya sangat berbeda. Dan hal itu memang bisa dimengerti. Lagi pula, pemain Jepang berusia 18 tahun itu tampil gemilang selama 45 menit bermain dalam kemenangan 3-1 pada laga persahabatan melawan Rot-Weiß Oberhausen Sabtu lalu dengan mencetak satu gol, dan juga berperan dalam gol kedua yang dicetak Serhou Guirassy saat skor sementara 2-1.

Yamamoto, seorang gelandang serang, menjadi pemain paling menonjol di BVB pada babak kedua. Hal ini patut diacungi jempol, mengingat ia baru direkrut sebelas hari sebelum pertandingan melawan RWO dan hanya beberapa kali berlatih bersama tim utama.

“Saya baru melihatnya untuk pertama kalinya pada hari Kamis. Sebelumnya saya juga tidak mengenalnya,” kata Pelatih Niko Kovac mengenai pemain tim nasional U-19 Jepang tersebut, yang juga langsung mencetak gol saat debutnya bersama tim U-19 negaranya. Ketidaktahuan Kovac ini disebabkan oleh fakta bahwa Yamamoto direkrut untuk tim U-23 Dortmund; urusan transfer semacam itu ditangani oleh orang lain, bukan oleh pelatih kepala tim utama.

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Inilah kelebihan pemain baru BVB, Takato Yamamoto

"Takato adalah pemain yang langsung meyakinkan kami sejak awal. Dia memiliki kualitas yang tepat yang ingin kami lihat dalam permainan kami," kata Kepala NLZ Paul Schaffran setelah kesepakatan peminjaman yang mengikat Yamamoto ke BVB selama satu musim. Selain itu, opsi pembelian juga telah disepakati dengan klub divisi utama Gamba Osaka. Menurut Bild, BVB harus membayar biaya transfer sebesar 1,5 juta euro untuk Yamamoto.

Opsi itu harus segera dieksekusi, dia harus segera dimasukkan ke tim utama secara permanen, dan bagaimanapun juga Yamamoto adalah Kagawa yang baru — begitulah kira-kira penilaian dari komunitas BVB yang bersemangat di media sosial. Semua itu masih terlalu dini setelah 45 menit melawan tim dari liga regional. Di sisi lain, untuk saat ini yang perlu dievaluasi adalah apa yang terlihat di lapangan. Dan di sana, seperti yang dikatakan Kovac, “sudah ada beberapa hal yang bagus”.

Memang benar: Kemampuan teknis Yamamoto sangat menonjol; pemain kidal ini sulit dipisahkan dari bola. Ia bergerak dengan sangat lincah dan kreatif, serta melakukan dribel dengan berani dan percaya diri. Kaki kanannya pun mampu mengolah bola dengan baik; dinamika dan kepekaannya terhadap ruang permainan membuatnya mampu mengacaukan pertahanan lawan, terutama di area antara lini.

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"Ini akan membuat kami senang": Niko Kovac memuji Takato Yamamoto

Yang juga patut diperhatikan tentu saja adalah kemampuan adaptasi Yamamoto yang mulus, padahal rekan-rekan setim barunya pasti masih terasa asing baginya di negara yang sama sekali belum dikenalnya. Terutama bersama Guirassy, ia berhasil membangun koneksi yang baik di lapangan dalam waktu singkat. Dengan kaki kiri dan menggunakan bagian luar kaki, Yamamoto melepaskan umpan silang yang sangat menarik pada menit ke-88, yang disambut oleh penyerang Dortmund dengan tendangan kung-fu artistik hingga membentur bagian bawah mistar gawang. Setelah pertandingan, ia membawa pulang bola pertandingan tersebut.

Kovac kemudian memuji bahwa ia telah “benar-benar melihat sesuatu yang sangat berguna”. Pelatih itu melanjutkan tentang pemain baru yang belum dikenal ini: “Ini akan menjadi hal yang menggembirakan bagi kami. Setidaknya untuk saat ini, tentu saja di tim cadangan. Namun, itu tidak berarti pintu ke tim utama tertutup. Sebaliknya: Jalur ini harus tetap terbuka dan kami akan terus memantaunya.”

Dalam beberapa minggu ke depan, masa depan Yamamoto akan bergantung pada bagaimana persepsinya berkembang. Peluang untuk mempromosikan dirinya sendiri sudah ada: Mengingat skuad yang saat ini masih sangat tipis, pemain asal Jepang itu akan terus berlatih bersama tim utama dan segera berangkat bersama mereka dalam tur Asia. Dari sudut pandang pemasaran, tidak ada hal yang lebih baik yang bisa terjadi bagi BVB, terutama karena Dortmund juga akan singgah di kota kelahiran Yamamoto, Osaka.

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Apakah Takato Yamamoto akan tetap bersama tim senior BVB secara permanen?

Di sana, selama enam tahun, ia telah melewati berbagai tim di akademi pemuda. Pada Oktober 2025, Yamamoto akhirnya dipromosikan ke tim utama. Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, yang mengambil alih klub pada Januari dan baru-baru ini pindah ke Al-Ittihad di Arab Saudi, tidak ragu-ragu dan membantu Yamamoto melakukan debut profesionalnya pada Februari.

Ia akhirnya tampil dalam enam pertandingan dengan total 228 menit bermain, dan sekali masuk dalam susunan pemain inti. Kemudian Borussia, yang telah lama mengamatinya, bergerak cepat untuk merekrutnya. Yamamoto sangat gembira: “Saya masih sulit mempercayainya. Borussia Dortmund—klub sebesar itu. Ini pertama kalinya saya meninggalkan Jepang, semuanya di sini baru bagi saya. Tapi saya siap.”

Hal itu ia buktikan untuk pertama kalinya di Stadion Niederrhein. Saat mencetak gol yang membuat skor menjadi 3:1, Yamamoto menunjuk punggungnya dan nama belakangnya dengan jari-jarinya. Setelah pertandingan, ia harus memenuhi puluhan permintaan selfie dan tanda tangan, sementara seorang pemain RWO memintanya untuk bertukar jersey.

Yamamoto telah memberikan lebih dari sekadar “kesan pertama” seperti yang pernah dilakukan Kagawa dulu. Jika ia segera kembali ke tanah airnya bersama BVB dan tampil sebagai motor tim seperti yang dilakukannya pada Sabtu di Oberhausen, antusiasme ini kemungkinan akan meluas dari Jerman ke Jepang. Namun, bahkan jika tidak: Akan menarik untuk melihat apakah Kovac benar-benar bisa membiarkan Yamamoto tetap di tim cadangan.