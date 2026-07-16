Pemain baru Feyenoord mendapat pesan: 'Ajax adalah klub terbaik di Belanda'

Dengan kedatangan Tjark Ernst, Feyenoord secara resmi merekrut kiper barunya (kiper utama) pekan ini. Sebelum hengkang dari Hertha BSC, pemain baru ini sempat berbincang dengan Deyovaisio Zeefuik, yang memberikan gambaran lebih jelas kepada pemain asal Jerman itu mengenai klub barunya.

Dengan nilai transfer lebih dari lima juta euro, Ernst pindah dari Berlin ke Rotterdam minggu ini. Di sana, ia akan menggantikan Timon Wellenreuther, yang pindah ke VfL Wolfsburg di 2. Bundesliga dengan nilai transfer sekitar satu juta euro.

Sebelum transfer ini terwujud, Ernst mencari informasi dari rekan setimnya, Zeefuik. Pemain asal Amsterdam ini telah bergabung dengan Hertha sejak 2022. “Saya katakan dengan jujur: Feyenoord telah melakukan perekrutan yang sangat bagus,” kata bek kanan berusia 28 tahun itu kepada ESPN.

“Dia adalah kiper muda berbakat dengan potensi besar. Menurutku, dia adalah kiper terbaik di 2. Bundesliga musim lalu. Dia bisa menyelamatkan poin untuk timmu, dan sangat tenang saat menguasai bola.”

“Sebagai pemain bertahan, rasanya menyenangkan memiliki dia di belakang saya. Jika Anda membuat kesalahan, kemungkinan besar dia bisa memperbaikinya untuk Anda,” kata Zeefuik, yang menggambarkan Ernst sebagai ‘kiper yang dapat diandalkan dengan refleks yang luar biasa’.

"Di garis gawang, dia juga bagus. Saya tidak bisa mengkategorikan gayanya secara tepat. Dia adalah kiper yang sangat lengkap," kata Zeefuik, yang selama bertahun-tahun bermain di Ajax dan tampil dalam sembilan pertandingan di tim utama.

“Sebagai mantan pemain Ajax, saya memang memberikan masukan positif kepadanya. Kami memiliki hubungan yang baik. Saya mengatakan bahwa Ajax adalah klub terbaik di Belanda, tetapi Feyenoord juga selalu bersaing memperebutkan gelar juara.”

“Mereka memang memiliki suporter yang baik, lapangan juga bagus, dan tim benar-benar didukung. Saya yakin dia pasti bisa mengatasinya dan akan menunjukkan kemampuannya, termasuk di Liga Champions. Dia bukan tipe pemain yang gugup,” kata Zeefuik.