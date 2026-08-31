Pemain Spanyol Alvaro Cortes, bek Barcelona berusia 21 tahun, mendekati kepindahan resmi ke klub Belgia Royal Antwerp, setelah tiba di Belgia untuk menandatangani kontraknya dengan klub barunya, sambil menunggu pengumuman resmi mengenai transfer tersebut dalam beberapa jam mendatang.

Kamera jaringan "DAZN" menyorot Cortes di tribun Stadion Bosuil, pada Minggu, untuk menyaksikan Royal Antwerp menghadapi Sint-Truiden, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan calon timnya 1-4, sehingga klub Belgia itu melanjutkan awal musim yang tersendat di liga setelah hanya meraih 4 poin dalam 4 pekan pertama.

Kepindahan Cortes ini datang untuk mencari peluang bermain yang lebih besar, setelah ia memulai masa persiapan musim ini bersama tim utama Barcelona, dan menegaskan selama pemusatan latihan di Inggris keinginannya untuk membuktikan diri di hadapan pelatih Hansi Flick serta mendapatkan tempat dalam rencananya.

Namun, persaingan ketat untuk posisi lini pertahanan di Barcelona mengancam peluang bek muda itu untuk mendapatkan menit bermain secara reguler, sehingga ia memilih mencari pengalaman baru yang memberinya peluang lebih besar untuk bermain dan berkembang.

Cortes sempat masuk dalam skuad Barcelona pada pertandingan pembuka liga menghadapi Elche, sebelum absen dari laga melawan Athletic Bilbao, seiring kesibukannya dengan negosiasi terkait kepindahannya ke Royal Antwerp.

Klub Belgia itu diperkirakan akan mengumumkan secara resmi perekrutan Cortes dalam waktu dekat, sehingga bek Spanyol tersebut memulai babak baru dalam kariernya, setelah menyadari bahwa jalan menuju penampilan reguler bersama tim utama Barcelona mungkin lebih sulit saat ini.