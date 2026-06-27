Pemain Barcelona mencapai kesepakatan dengan Ajax... dan semua pihak terpaksa berkorban

Ajax Amsterdam dari Belanda menjadikan perekrutan salah satu pemain Barcelona sebagai prioritas utamanya pada bursa transfer musim panas mendatang, menurut laporan media Catalan, sebagai bagian dari proyek untuk membangun kembali tim dan mengembalikan posisinya di jajaran klub-klub top Eropa.

Menurut surat kabar "Sport", nama kiper asal Jerman, Marc-André ter Stegen, telah menjadi bahan pembicaraan di internal Ajax selama beberapa minggu terakhir, namun penyelesaian kesepakatan tersebut masih rumit.

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Meskipun semua pihak sepakat mengenai tujuan akhir, perselisihan masih berkisar pada aspek finansial, di tengah keinginan Ajax dan Ter Stegen untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut dalam minggu depan, agar kiper asal Jerman itu dapat memulai latihan bersama tim.

Ter Stegen telah memberikan persetujuan akhirnya kepada klub Belanda tersebut, setelah yakin dengan proyek tersebut baik dari segi olahraga maupun pribadi, namun kendala utama tetap terletak pada upaya mencapai kesepakatan dengan Barcelona mengenai syarat-syarat finansial.

Barcelona ingin melepaskan beban gaji kiper yang sudah tidak masuk dalam rencana pelatih Hans Flick tersebut, namun biaya yang harus ditanggung klub Catalan untuk Ter Stegen diperkirakan mencapai sekitar 20 juta euro per tahun, sementara direktur olahraga klub Belanda tersebut, Jordi Cruyff, telah menegaskan bahwa anggaran Ajax tidak memungkinkan untuk melakukan transfer dengan biaya tinggi.

"Kesepakatan yang Memuaskan Semua Pihak"

"Sport" menambahkan bahwa Ajax dan Barcelona saat ini sedang merumuskan "kesepakatan peminjaman yang memuaskan semua pihak", yang mencakup sejumlah klausul dan variabel yang dapat mengurangi beban finansial bagi Barcelona.

Sumber-sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut menyebutkan bahwa Ajax hanya akan menanggung sekitar 15% dari gaji Ter Stegen. Diskusi mengenai insentif tambahan masih berlanjut, karena Barcelona berupaya mengkompensasi sebagian biayanya melalui klausul yang terkait dengan jumlah pertandingan yang dimainkan kiper tersebut, kemungkinan tim Belanda itu meraih gelar juara, serta lolos ke Liga Champions.

Dalam babak “pengorbanan bersama” ini, Ter Stegen juga harus bersedia melakukan pengorbanan pribadi untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan terakhir, sehingga memastikan kesepakatan ini dapat diselesaikan dengan memuaskan semua pihak.