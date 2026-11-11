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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Pemain bagus selalu bisa bermain bersama!”: Frenkie de Jong buka suara soal kerja samanya dengan Joey Veerman

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Gelandang kreatif Belanda Frenkie de Jong menyambut kemungkinan taktis untuk tampil sebagai starter bersama Joey Veerman di lini tengah tim nasional. Senada dengan komentar pelatih Xavi Hernandez, De Jong menegaskan bahwa pesepakbola dengan kemampuan teknik mumpuni selalu bisa saling melengkapi di lapangan.

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Perdebatan taktik muncul soal komposisi lini tengah Belanda

Menjelang laga penentuan UEFA Nations League melawan Yunani dan Jerman, perhatian tertuju pada cara pelatih kepala Xavi Hernandez akan menyusun lini tengah Belanda. Setelah Frenkie de Jong pulih dari cedera, muncul pertanyaan apakah bintang Barcelona itu bisa berduet dengan Joey Veerman di lini tengah.

Meski keduanya jarang tampil sebagai starter bersama dalam pertandingan internasional, Xavi menegaskan bahwa pemain-pemain berkualitas tinggi mampu bermain bersama dalam satu skema taktik.

De Jong sependapat dengan pelatihnya dan menyatakan sepenuhnya terbuka untuk berduet dengan Veerman.

De Jong puji kualitas teknik dan taktik Veerman

Saat menilai kontribusi Veerman bagi tim nasional, De Jong menyoroti visi bermain dan kemampuan teknik gelandang tersebut.

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“Joey adalah pemain yang punya visi permainan bagus. Ia sangat bagus secara taktik dan teknik, jadi secara umum, sebenarnya mudah bermain dengan pemain seperti itu. Pada akhirnya, pelatih yang memutuskan,” kata De Jong kepada ESPN.

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“Joey memang pemain yang sangat bagus. Jadi saya yakin kami bisa bermain bersama. Namun, seperti yang saya katakan, pada akhirnya para pelatih yang memutuskan.”

Menilai tuntutan taktik dari duet baru

Ketika ditanya apakah bermain bersama pemain dengan karakter berbeda akan mengubah tanggung jawabnya di lapangan, De Jong menepis anggapan bahwa hal itu akan menimbulkan kesulitan besar.

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“Tidak, saya rasa tidak. Seperti yang saya katakan, menurut saya pemain-pemain bagus selalu bisa bermain bersama,” tegas De Jong.

Setelah bermain bersama berbagai gelandang sepanjang kariernya di Ajax dan Barcelona, pengatur permainan berusia 29 tahun itu terbiasa beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika taktik yang berbeda.

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Belanda incar hasil penting di Nations League

Di tengah penyesuaian skuad setelah sejumlah pemain mundur pada saat-saat terakhir karena kondisi kebugaran, ketersediaan De Jong dan Veerman memberi staf pelatih fleksibilitas taktik yang berharga.

Belanda akan menghadapi Yunani di Amsterdam sebelum bertandang ke Berlin untuk melawan Jerman dalam laga-laga grup yang sangat menentukan.

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Baik dimainkan berdampingan maupun dalam formasi berbeda, kedua gelandang itu bertekad membawa Belanda menuntaskan kiprahnya di Liga A dengan sukses.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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