Pemain AZ yang bersikap tidak sopan harus menanggung akibatnya: 'Tentu saja itu tidak dapat diterima'

Maarten Wijffels sama sekali tidak mengerti penyerang AZ, Ro-Zangelo Daal. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis berpengalaman tersebut pada Jumat dalam podcastAD Voetbal.

Leeroy Echteld sebenarnya ingin memulai laga Conference League AZ melawan Shakhtar Donetsk (kalah 3-0) dengan Daal sebagai starter.

Namun, penyerang berusia 22 tahun itu terlambat, sehingga harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Ibrahim Sadiq memulai pertandingan sebagai sayap kiri untuk tim Alkmaar di perempat final Conference League.

Wijffels sangat kecewa dengan AZ. “Saya mencatat dua hal di kertas saya: Daal, bodoh. Dan: fokus penuh pada final piala.”

Dia tidak mengharapkan tim Alkmaar bisa membalikkan ketertinggalan ini di Stadion AFAS. Jurnalis tersebut berpendapat bahwa terutama Daal harus introspeksi.

Menurut Wijffels, AZ justru menjadi lebih berbahaya setelah Daal masuk sebagai pemain pengganti. “Itulah sebabnya: Daal, bodoh. Itu sudah jelas. Sven Mijnans juga mengatakannya di depan kamera setelah pertandingan. Bagaimana bisa datang terlambat di hari pertandingan seperti ini?”

“Itu tentu saja tidak bisa diterima. Mijnans juga menyebutkan bahwa mereka telah membicarakan hal itu. Daal lebih unggul daripada Sadiq, itu jelas terlihat di sayap. AZ bisa memanfaatkannya dengan baik di babak pertama,” tutup Wijffels.