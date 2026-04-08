Pemain Atlético Madrid berubah menjadi penjaga gawang... Apakah Barcelona pantas mendapat tendangan penalti?

Babak kedua pertandingan antara Barcelona dan tamunya Atlético Madrid, hari Rabu ini, di Stadion Spotify Camp Nou, diwarnai insiden yang kontroversial.

Pada menit ke-54, kiper Atletico, Juan Musso, mengoper bola dari tendangan gawang kepada rekan setimnya, bek Marc Poblet, yang berdiri di dekatnya di area enam yard, sebelum Poblet menahan bola dengan tangannya dan memainkannya kembali, di hadapan para penonton yang terkejut.

Adegan ini memicu protes dari beberapa pemain Barcelona, namun wasit pertandingan, Stefan Kovac, tidak memberikan tendangan penalti, dan wasit video (VAR) juga tidak memintanya untuk meninjau ulang permainan.

Perlu dicatat bahwa bek Blaugrana, Pau Cubarsi, diusir sebelum akhir babak pertama, setelah bertabrakan dengan bintang Rojiblancos, Giuliano Simeone, yang sedang dalam perjalanan menuju gawang.

Julian Alvarez mencetak gol pertama tim tamu melalui tendangan bebas yang indah, setelah insiden tersebut, sehingga Atletico mengakhiri babak pertama pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions dengan keunggulan 1-0.