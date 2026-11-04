Pemain Mauritania, Aboubakary Koita, bintang AEK Athena, bergabung dengan daftar istimewa para pemain yang mencetak gol pertama bagi negara mereka dalam sejarah Liga Champions Eropa ke gawang Real Madrid, menjadikannya pemain Arab kedua yang meraih pencapaian ini, setelah pemain Mesir Ahmed Hossam "Mido".

Koita mencetak gol dengan seragam AEK Athena ke gawang Real Madrid, pada Rabu malam ini, dalam pekan keempat fase liga turnamen benua tersebut.

Pemain berusia 28 tahun itu mencetak gol pertama Mauritania dalam sejarah Liga Champions Eropa.

Koita menambahkan Mauritania ke dalam daftar yang mencakup 6 kebangsaan yang berhasil mencetak gol pertamanya dalam sejarah turnamen ke gawang Los Blancos, menurut statistik jaringan "Mister Chip".

Mido adalah pemain Mesir pertama yang mencetak gol dalam sejarah Liga Champions, ketika ia menjebol gawang Real Madrid dengan seragam Marseille pada 2003, menjadikan Koita pemain Arab kedua yang bergabung dengan daftar ini setelah 23 tahun.

Kedua pemain Arab tersebut didahului oleh empat pemain lainnya, yang membuka catatan gol negara mereka dalam kompetisi ini ke gawang Real Madrid, mereka adalah:

- Tajikistan: Cheryshev, pemain Lokomotiv Moskow, pada 2001.

- Kosta Rika: Centeno, pemain AEK Athena, pada 2002.

- Latvia: Verpakovskis, pemain Dinamo Kiev, pada 2004.

- Luksemburg: Thill, pemain Sheriff Tiraspol, pada 2021.

Terdapat ironi lain dalam statistik ini, di mana dua pemain dari para pencetak gol tersebut terkait dengan klub AEK Athena, yaitu pemain Kosta Rika Centeno pada 2002, dan pemain Mauritania Koita pada 2026.