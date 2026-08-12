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Pemain Aston Villa mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya lewat gerbang Piala Super Eropa

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Super Cup
B. Madjo
Prancis
Inggris
Austria
Luksemburg

Madjer mencatatkan sejarah

Pemain muda Prancis, Bryan Madjo, penyerang Aston Villa, mengukir namanya dalam catatan Piala Super Eropa melalui pertandingan timnya menghadapi Paris Saint-Germain, setelah menjadi pemain termuda yang tampil sebagai starter dalam sejarah turnamen ini.

Unai Emery menurunkan penyerang berusia 17 tahun dan 212 hari itu dalam susunan pemain utama Aston Villa di final Piala Super Eropa, sehingga ia mencetak rekor bersejarah.

Menurut "Opta", Madjo menjadi pemain termuda yang tampil sebagai starter di final Piala Super Eropa sejak pencatatan data dimulai pada tahun 2006.

Keunikan sejarah ini tidak berhenti pada Piala Super Eropa, karena pakar statistik asal Spanyol, Alexis, yang dikenal dengan nama "Mister Chip", menyebutkan bahwa Madjo juga menjadi pemain termuda yang tampil sebagai starter di final Eropa mana pun.

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"Mister Chip" menjelaskan bahwa dua pemain termuda sebelumnya dari segi usia di partai-partai final Eropa masuk dari bangku cadangan, bukan sebagai bagian dari susunan pemain utama.

Kedua pemain itu adalah Ronald de Boer, yang tampil di Piala Super Eropa tahun 1987 pada usia 17 tahun dan 193 hari, serta Ibrahim Mbaye, yang tampil di edisi 2025 pada usia 17 tahun dan 201 hari.

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