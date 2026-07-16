Pemain asal Inggris itu memberikan wawancara tanpa ampun mengenai pelatih timnasnya sendiri, Thomas Tuchel

Marc Guehi melontarkan kritik tajam terhadap pelatih timnasnya sendiri, Thomas Tuchel, setelah pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina. Bek tersebut mengecam kebijakan pergantian pemain yang dilakukan pelatih asal Jerman itu.

Inggris sempat unggul 1-0 pada Rabu malam berkat gol dari Anthony Gordon. Untuk waktu yang lama, tim Inggris tampak akan melaju ke final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966, hingga Enzo Fernandez mencetak gol penyama kedudukan menjelang akhir pertandingan.

Argentina kemudian memutuskan untuk tidak bermain bertahan dan terus menyerang demi meraih kemenangan. Setelah umpan silang dari Lionel Messi, Lautaro Martínez mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada masa tambahan waktu.

Guehi, yang bermain penuh selama sembilan puluh menit di kubu Inggris, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pergantian pemain Tuchel. Pelatih kepala The Three Lions itu memang melakukan pergantian pemain dengan pendekatan yang cukup defensif.

Segera setelah Anthony Gordon mencetak gol menjadi 1-0, Tuchel memutuskan untuk menarik sang pencetak gol dari lapangan. Penyerang tersebut digantikan oleh Ezri Konsa, seorang bek.

Bagi Guehi, bek Manchester City, hal itu tidak dapat dimengerti. “Kami seharusnya terus menekan. Rasanya seolah-olah kami langsung jatuh ke dalam mentalitas bertahan begitu gol tercipta.”

“Ini benar-benar sangat mengecewakan saat ini, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi,” kata Guehi sambil menelan kata-katanya saat diwawancarai BBC.