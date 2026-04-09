Pemain asal Belanda menolak tawaran pindah ke Liverpool dari Arne Slot: 'Rasanya tidak pas'

Marino Pusic sebenarnya bisa saja menjadi tangan kanan Arne Slot di Liverpool. Hal itu diungkapkan oleh pelatih kepala Al-Jazira dalam wawancara dengan Voetbal International.

Majalah mingguan populer tersebut mewawancarai Pusic menjelang pertandingan antara AZ dan Shakhtar Donetsk di perempat final Conference League.

Pusic menjabat sebagai pelatih kepala di Shakhtar antara tahun 2023 dan 2025. Pada masa itu, ia sebenarnya bisa saja pindah ke Liverpool.

Setelah musim pertamanya di Shakhtar, Pusic diminta menjadi asisten pelatih Slot. “Itu merupakan kehormatan besar bagi saya, tetapi rasanya tidak tepat untuk pergi.”

“Para pemain menunjukkan ketangguhan mental dan fisik yang luar biasa. Tidak ada klub di dunia yang tampil sebaik Shakhtar di masa perang: satu gelar liga, dua piala nasional, dan 13 poin yang diraih dalam dua kampanye Liga Champions.”

Pusic mengenang masa yang istimewa dan berat. “Beberapa pemain dan staf pernah menerima kabar bahwa seorang anggota keluarga, teman, atau kenalan dekat tewas dalam perang.”

“Sebagai pelatih, Anda dituntut untuk melakukan lebih dari sekadar membahas taktik. Anda bersama-sama membicarakan soal hidup dan mati. Dengan cara itulah Anda membangun ikatan yang erat,” kata pelatih berpengalaman tersebut.