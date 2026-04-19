Pemain asal Belanda ini menunjukkan minat serius untuk bergabung dengan tim nasional Belanda berkat gol kesembilannya di Liga Premier

Zian Flemming kembali mencetak gol kesembilannya di Liga Premier musim ini pada hari Minggu. Namun, golnya itu tidak banyak berpengaruh: sebagian karena hattrick yang dicetak Morgan Gibbs-White, Burnley tetap harus menelan kekalahan telak 4-1 dari Nottingham Forest.

Burnley, yang pada hari Minggu berjuang untuk secercah harapan terakhir agar tetap bertahan di liga, memulai pertandingan dengan dua pemain asal Belanda di starting line-up. Selain Flemming, Quilindschy Hartman juga tampil sejak awal di City Ground.

Keduanya lah yang membawa Burnley unggul di kandang lawan. Hartman menerobos dari sisi kiri hingga ke kotak penalti. Dengan kaki kirinya, mantan pemain Feyenoord itu memberikan umpan, yang disambar Flemming juga dengan kaki kirinya: 0-1.

Di babak kedua, Nottingham Forest, yang juga masih berjuang untuk bertahan di liga, membenahi permainan mereka. Gibbs-White-lah yang muncul sebagai bintang utama.

Pemain asal Inggris itu mencetak tiga gol dalam waktu hanya lima belas menit. Pada menit kedelapan masa injury time, Igor Jesus menentukan skor akhir: 4-1.