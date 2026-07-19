Kekalahan di final Piala Dunia sangat memukul Leandro Paredes. Gelandang Boca Juniors itu sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya setelah kekalahan melawan Spanyol. Analis NOS, Kenneth Perez, memberikan kritik pedas, antara lain terhadap Paredes.

Argentina tampil di bawah standar sepanjang pertandingan di New Jersey dan sama sekali tidak mampu menciptakan peluang serangan. Tim Amerika Selatan ini memang sering menonjolkan diri melalui pelanggaran keras dan/atau licik yang dilakukan antara lain oleh Paredes, Nicolás Otamendi, dan Nicolás Tagliafico.

Dalam rekaman sesaat setelah pertandingan final, terlihat bagaimana Paredes mencengkeram leher bek Spanyol Eric García dengan sangat keras. Setelah itu, pemain Argentina tersebut mengarahkan serangannya ke Gavi, yang kemudian dijatuhkan ke tanah. Slavko Vincic akhirnya memberikan kartu merah kepada Paredes atas insiden tersebut.

“Kekalahan mereka benar-benar pantas,” kata Perez. “Nol tembakan, mereka tersingkir dengan cara yang memalukan. Saya benar-benar bisa marah karenanya. Ingin bermain seperti itu, dengan perilaku seperti ini.”

“Memang benar Spanyol, yang lebih unggul, mendesakmu ke sudut lapangan. Tapi untuk mencapai sesuatu dengan cara seperti ini, sungguh memalukan bagi Argentina.”

"Saya tidak peduli apakah ini gaya bermain mereka, ini benar-benar memalukan! Paredes, Tagliafico, Otamendi... Sialan! Kita kan pecinta sepak bola? Saya tahu final bisa berjalan seperti catur, tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu," kata Perez.