Pesepak bola asal Argentina, Jose Alberto Crespo, berjuang untuk bertahan hidup setelah mengalami tiga kali serangan jantung berturut-turut dalam sebuah pertandingan sepak bola amatir, usai tiba-tiba terjatuh di dalam lapangan.

Insiden itu terjadi pada Sabtu malam, dalam sebuah pertandingan di ajang turnamen amatir "Torneo Don Pedro", di lapangan kompleks olahraga "Cubito" di kota Neuquen, Argentina, ketika Crespo, pemain tim "La Banda de Judiciales", tiba-tiba ambruk.

Menurut surat kabar Inggris "Daily Star", seorang perawat yang berada di antara para penonton bergegas melakukan resusitasi jantung paru terhadap pemain tersebut, bersamaan dengan disiapkannya ambulans yang berada di lapangan.

Pada akhirnya, rekan-rekan setimnya terpaksa membawanya menggunakan sebuah truk kecil pribadi ke rumah sakit "Bouquet Roldan", dengan tetap melanjutkan resusitasi jantung paru sepanjang perjalanan.

Saat Crespo tiba di rumah sakit, diketahui bahwa ia mengalami tiga kali serangan jantung berturut-turut, sementara kondisinya digambarkan kritis, dan ia masih berada di unit perawatan intensif dalam keadaan koma yang diinduksi secara medis.

Para penyelenggara pertandingan mengakui adanya masalah pada pintu belakang ambulans, dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut berada di lokasi pertandingan dan tiba kepada pemain dalam waktu dua atau tiga menit setelah dipanggil, sebelum proses evakuasinya menjadi rumit.

Keluarga Crespo dan rekan-rekannya tengah dilanda kecemasan, dengan terus berlanjutnya doa-doa demi kesembuhannya, sementara insiden tersebut memicu tuntutan untuk memperkuat cakupan medis dan perlengkapan darurat dalam kompetisi sepak bola amatir.