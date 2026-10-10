Abdoulaye Camara masih belum menemukan ritmenya di Ajax. Gelandang yang dipinjam dari Udinese pada musim panas lalu itu nyaris tidak mendapat kesempatan bermain di Jong Ajax, meski ekspektasi tinggi sempat disuarakan saat kedatangannya. Pelatih Carlos García menjelaskan kepada ESPN mengapa gelandang Prancis berusia delapan belas tahun itu untuk sementara harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.

Ajax meminjam Camara dari Udinese pada musim panas lalu dan menurut De Telegraaf menyertakan opsi pembelian sekitar 14 juta euro. Pemain internasional kelompok usia Prancis itu, yang menimba ilmu di Montpellier, dianggap sebagai talenta besar dan sudah sempat menjalani debutnya di tim utama klub Italia tersebut. Di Amsterdam, ia dipandang sebagai gelandang bertahan modern dengan potensi besar.

Sejauh ini, penonton Jong Ajax belum banyak bisa melihat kualitas tersebut. Camara baru bermain total 24 menit, yang terbagi dalam dua pertandingan. Saat melawan Helmond Sport, ia masuk sebagai pemain pengganti selama tujuh menit, sementara pada Jumat malam kontra VVV-Venlo ia mendapat waktu bermain selama tujuh belas menit.

Menurut García, minimnya waktu bermain itu terutama berkaitan dengan proses adaptasi terhadap gaya bermain Amsterdam. "Dia datang dari Udinese, tempat mereka bermain dengan cara tertentu. Di sini kami punya sistem sendiri dan dia harus membiasakan diri dengan apa yang kami minta darinya secara spesifik," ujar sang pelatih kepada ESPN.

"Dia tampil baik dalam latihan, tetapi begitu juga pemain-pemain lain. Kami puas dengannya dan dia kini sudah terbiasa dengan tim, klub, dan rekan-rekan setimnya. Ini adalah sebuah proses."

Menurut García, terutama tuntutan spesifik yang diterapkan Ajax kepada seorang gelandang bertahan menjadi poin perhatian penting. "Dalam cara bermain kami, nomor 6 sangat penting saat menguasai bola. Dia bagus dalam aspek-aspek lain dari permainan, tetapi masih harus belajar bagaimana membebaskan diri dan mengenali kapan dia menjadi pemain bebas," jelas sang pelatih. "Kami mengerjakannya secara individu bersamanya, baik di lapangan maupun lewat tayangan video. Tinggal menunggu waktu sampai dia menguasainya."

Saat datang ke Ajax, Camara dibandingkan dengan nama-nama besar seperti Patrick Vieira, Eduardo Camavinga, dan Aurélien Tchouaméni karena kualitas fisiknya. Ia juga kerap mengenakan ban kapten di tim-tim kelompok usia Prancis dan Udinese Primavera. Namun, García tidak ingin berbicara soal sejauh mana gelandang delapan belas tahun itu pada akhirnya bisa melangkah. "Hal seperti itu sulit diprediksi pada pemain muda. Mereka bisa berubah dari satu pekan ke pekan berikutnya, juga karena banyak hal yang bermain secara mental."

"Saya tidak bisa mengatakan di mana batas maksimalnya, tetapi dia punya kualitas yang sangat bagus. Dia anak yang luar biasa, diterima dengan baik di ruang ganti, membantu orang lain, bekerja keras, dan rendah hati. Saya tidak bisa mengatakan hal negatif apa pun tentangnya."