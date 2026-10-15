Pemain anyar Liverpool di bawah asuhan Arne Slot belum debut di Liga Primer: "Dia harus sangat percaya diri"

Manajer Liverpool Andoni Iraola memberikan kabar terbaru mengenai pemulihan Giovanni Leoni. Pemain asal Italia itu mengalami cedera lutut serius dalam laga debutnya tahun laludan sejak itu belum kembali bermain. Iraola mengakui pemulihannya mengalami keterlambatan, tetapi berharap Leoni bisa kembali mengikuti latihan pada November.

Leoni, yang berusia 19 tahun, didatangkan dari Parma pada musim panas 2025. Bek tengah yang juga bisa bermain sebagai bek kanan itu tampil begitu mengesankan di sana sehingga Liverpool bersedia membayar 35 juta euro plus bonus untuk merekrutnya.

Manajer saat itu, Arne Slot, memberikan kesempatan debut kepada Leoni pada 23 September 2025 dalam laga Piala Liga Inggris melawan Southampton. Pada menit ke-81 pertandingan itu, Leoni mengalami cedera parah saat berduel, termasuk robeknya ligamen silang lututnya.

Kini sudah lebih dari setahun berlalu dan Leoni belum bisa bergabung dalam latihan bersama tim. Namun, Iraola berharap situasi itu segera berubah. "Prosesnya memang lebih lama daripada yang kami inginkan," aku pelatih asal Spanyol itu.

Pertandingan berikutnya BRE Premier League 10.00 LIV

"Rencananya, dia berlatih bersama tim pada jeda internasional lalu, tetapi kemungkinan itu baru akan terjadi pada jeda internasional berikutnya. Jadi, kami kehilangan satu bulan."

"Saya sendiri belum berada di sini ketika Giovanni cedera, tetapi saya sudah berbicara dengan staf medis. Cederanya bukan hanya robeknya ligamen silang lutut, melainkan cedera yang serius. Ada banyak bagian lain di lututnya yang juga mengalami kerusakan."

Iraola tak ingin memaksakan apa pun terkait Leoni. "Dia harus benar-benar percaya diri. Proses rehabilitasinya harus ditangani dengan sangat hati-hati dan kami ingin memastikan bahwa begitu bergabung dengan tim, dia tetap bugar."

"Rencananya sekarang dia bergabung dengan tim pada jeda internasional berikutnya. Itu tidak lama lagi, tetapi memang sedikit lebih lama daripada yang kami perkirakan," pungkas Iraola. Liverpool akan menghadapi laga tandang yang berat melawan Brentford pada Sabtu sore.



