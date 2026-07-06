'Pemain andalan Oranje itu menjalani dua pertandingan terakhir di Piala Dunia sambil menahan rasa sakit yang hebat dan dengan suntikan'

Frenkie de Jong bermain dalam pertandingan melawan Tunisia (menang 3-1) dan Maroko (1-1, kalah lewat adu penalti) dengan bantuan suntikan. Gelandang timnas Belanda itu mengalami rasa sakit yang sangat parah di lututnya, demikian dilaporkan SPORT.

De Jong sebelumnya sudah mengalami masalah fisik di bagian pinggangnya setelah bertabrakan dengan Quinten Timber saat latihan. Timber sendiri mengalami gegar otak akibat insiden tersebut.

Selain itu, De Jong juga mengalami rasa sakit yang parah di lututnya. Keikutsertaannya dalam laga melawan Swedia (5-1) sempat diragukan, namun ia tetap diturunkan sebagai starter.

Dalam dua pertandingan terakhir Oranje, gelandang FC Barcelona ini bermain dengan suntikan penghilang rasa sakit di lututnya.

Pemain yang telah 70 kali membela timnas Belanda ini saat ini sedang libur dan akan bergabung kembali dengan klubnya dalam beberapa minggu ke depan.

Menurut laporan, Barça tidak khawatir mengenai kebugarannya dan memperkirakan rasa sakitnya akan hilang sebelum musim baru dimulai.