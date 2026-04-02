Pemain amatir dijatuhi hukuman aneh oleh KNVB setelah melakukan tindakan kekerasan yang disengaja

Tolga Ö. dijatuhi hukuman kerja sosial selama enam puluh jam oleh pengadilan di Breda setelah melakukan pelanggaran keras di lapangan amatir. Pemain sepak bola berusia 21 tahun asal Den Bosch tersebut dinyatakan bersalah atas tindak penganiayaan yang mengakibatkan cedera fisik serius. Lawan mainnya, Martin Kuijer, mengalami patah tulang betis yang rumit, pergelangan kaki terkilir, dan ligamen pergelangan kaki robek akibat insiden tersebut.

Insiden tersebut terjadi pada 18 Februari 2024 selama pertandingan antara Cluzona dan FC Engelen. Tim asal Wouw saat itu sudah unggul dengan skor 6-0. Pertandingan yang semula sepihak itu tiba-tiba berubah menjadi sangat brutal.

Kuijer baru saja mencetak gol dan tak lama kemudian merebut bola kembali. Ia melancarkan serangan ke arah gawang, dengan bola berada jauh di depannya. Tolga Ö. mengejarnya dan memilih melakukan tekel dari belakang.

Namun, dia tidak mengenai bola, melainkan tepat mengenai kaki penyerang tepat di atas pergelangan kaki. Kuijer harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans dan menjalani operasi di sana. Dampak dari pelanggaran tersebut masih terasa bagi sang penyerang.

Pengadilan memberikan putusan keras terhadap tindakan Ö. “Dia tidak mungkin bisa menyentuh bola. Bola berada jauh di depan penyerang dan Tolga berada di belakangnya. Dia melakukan sliding keras dengan sol sepatu menghadap ke depan,” demikian bunyi putusan. “Dia secara sadar menerima risiko bahwa dia tidak akan mengenai bola, melainkan penyerang.”

Para saksi juga sepakat dalam penilaian mereka terhadap tekel tersebut. Mereka menyebutnya sebagai “tekel melayang, serangan kecil” dan “serangan sengaja dengan sol sepatu menghadap ke depan”. Wasit langsung memberikan kartu merah atas pelanggaran dengan intensitas berlebihan.

Yang cukup mencolok, pelatih FC Engelen sendiri juga melontarkan kritik keras. Menurutnya, Ö. merasa frustrasi setelah kehilangan bola dan secara sadar mencari pelanggaran. Ia menggambarkan aksi tersebut sebagai “liar dan sembrono”.

Selain hukuman kerja sosial, Ö. harus membayar ganti rugi sebesar lebih dari 12.000 euro, yang terdiri dari biaya pengobatan dan ganti rugi atas penderitaan.

Sanksi skorsing dari KNVB

KNVB menjatuhkan sanksi skorsing 'hanya' enam pertandingan kepada Ö. Saat ini, baik pelaku maupun korban telah hengkang dari klub masing-masing. Kuijer masih harus menghadapi dampak dari cedera parah tersebut.