Pemain Aljazair, Gharbal, akan memulai perjalanannya di Piala Dunia dari Grup Maroko

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menugaskan wasit asal Aljazair, Mustapha Ghorbal, untuk memimpin salah satu pertandingan Grup C di Piala Dunia 2026, menjelang dimulainya turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Gharbal dijadwalkan memimpin pertandingan antara Haiti dan Skotlandia pada putaran pertama babak penyisihan grup, yang akan digelar dini hari Minggu di Stadion Gillette, Boston, AS, dalam Grup C yang juga mencakup timnas Maroko dan Brasil.

Pertandingan ini berlangsung beberapa jam sebelum pertandingan yang dinantikan antara timnas Maroko dan Brasil di Stadion MetLife di New York dalam grup yang sama.

Wasit asal Aljazair tersebut akan dibantu oleh rekan senegaranya, Makran Kourari dan Abbas Akram Zerhouni, dalam tim wasit yang dipilih oleh "FIFA" untuk pertandingan ini.

Mustafa Gharbal, yang berusia 40 tahun, dianggap sebagai salah satu wasit terkemuka di benua Afrika dalam beberapa tahun terakhir, setelah memimpin banyak pertandingan besar di turnamen Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), baik di Piala Afrika maupun Liga Champions Afrika.

Wasit kelahiran kota Oran ini juga memiliki pengalaman internasional yang luas, karena sebelumnya pernah memimpin pertandingan di Piala Dunia Klub yang diselenggarakan di Amerika Serikat tahun lalu, serta berpartisipasi dalam turnamen Piala Kontinental Klub.

Gharbal terus memperkuat posisinya di antara para wasit Afrika terkemuka di kancah internasional, seiring dengan meningkatnya kepercayaan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Afrika dan Federasi Sepak Bola Internasional kepadanya untuk memimpin pertandingan-pertandingan besar.