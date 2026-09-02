Dua bintang baru masuk dalam daftar kandidat untuk mengisi kekosongan yang jelas terlihat dalam skuad tim Al Ittihad Saudi pada musim yang baru.

Jurnalis Saudi Majed Hood mengatakan bahwa klub Al Ittihad telah menambahkan dua pemain baru ke dalam daftar kandidat untuk direkrut, yaitu pemain Aljazair Anis Hadj Moussa, sayap Feyenoord Belanda, dan pemain Belanda Georginio Wijnaldum, mantan gelandang Liverpool.

Al Ittihad melihat sang sayap Aljazair sebagai pengganti ideal untuk sayap lainnya, yakni pemain Prancis Moussa Diaby, setelah dia pindah ke skuad Bayer Leverkusen Jerman selama periode transfer musim panas ini.

Nama Anis Hadj Moussa dikaitkan dengan kepindahan ke berbagai klub selama periode transfer musim panas ini, di tengah laporan pers yang menegaskan penolakan klub Belanda tersebut terhadap gagasan melepasnya.

Di sisi lain, Wijnaldum masih mencari tim baru untuk berlabuh selama bursa transfer musim panas ini, setelah jasanya tidak lagi dibutuhkan oleh klub Al Ettifaq Saudi, menyusul berakhirnya kontraknya pada akhir musim lalu.

Nama Al Ittihad telah dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain di lini tengah, yang terbaru adalah pemain Kolombia Richard Rios, gelandang Benfica, selain dua pemain Mesir Emam Ashour dan Marwan Attia, serta dua pemain Maroko Azzedine Ounahi dan Sofyan Amrabat.

Wijnaldum tetap menjadi pilihan ideal, mengingat pengetahuannya tentang Liga Saudi yang telah dia jalani selama 3 tahun antara tahun 2023 dan 2026 bersama klub Al Ettifaq, tetapi bagian paling menonjol dalam kariernya adalah bersama klub Liverpool antara tahun 2016 dan 2021.

Al Ittihad mencari perekrutan gelandang baru, meskipun sudah merekrut Rakan Kaabi dari Al Feiha, dan pemain Senegal Dion Lopy dari Almeria Spanyol.

Hal ini terjadi setelah Al Ittihad melepas gelandang Brasil Fabinho, menyusul berakhirnya kontraknya pada akhir musim lalu, serta cedera panjang yang dialami pemain Mali Mamadou Doumbia dan pemain Saudi Hamed Al Ghamdi.