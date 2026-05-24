Maarten Paes menjadi pahlawan besar Ajax pada hari Minggu setelah berhasil menggagalkan tendangan penalti Sébastien Haller dan Souffian El Karouani dalam adu penalti penentu melawan FC Utrecht. Berkat penyelamatannya, tim asal Amsterdam ini lolos ke babak kualifikasi Conference League. Pelatih Oscar Garcia memujinya: “Saya tidak tahu dia adalah penendang penalti yang handal, tapi sekarang saya tahu,” katanya kepada De Telegraaf.

Namun, setelah pertandingan, Paes enggan menanggapi kritik yang ditujukan padanya. Kiper ini sering menerima kritik tajam musim ini, tetapi menurutnya tetap tenang di tengah sorotan. “Kritik itu tidak selalu mudah. Tapi saya berusaha tetap tenang.”

Paes bergabung dengan Ajax sebagai kiper cadangan pada awal tahun ini, tetapi karena cedera Vitezslav Jaros, ia lebih cepat dari yang diharapkan mengambil alih posisi di bawah mistar gawang. “Saya harus mengambil tanggung jawab. Jika Anda melihat pertandingan-pertandingan terakhir saya, Anda pasti melihat kemajuan di semua aspek,” kata pemain internasional Indonesia tersebut.

Kiper berusia 28 tahun ini menyoroti bahwa ia berhasil mencatatkan clean sheet tujuh kali dari 13 pertandingan. “Ada hal-hal baik dan area yang perlu diperbaiki, tapi itu selalu ada. Dalam hal menguasai bola, tentu masih bisa lebih baik.”

Minggu lalu, Paes pun menjadi pahlawan besar di Ajax dan membungkam para pengkritiknya di mata De Telegraaf. Kepuasan terbesar Paes datang dari penyelamatannya atas tendangan penalti Haller. “Kamu bisa melihat kembali lima puluh tendangan penalti yang dia cetak, karena dia hampir selalu mencetaknya. Jadi, aku harus memikirkan sesuatu,” jelasnya. Dengan sengaja melakukan gerakan tipuan, ia berhasil mengejutkan pemain asal Pantai Gading itu.

Tidak ada penyesalan sama sekali terkait kepindahannya ke Ajax. “Saya merasa sangat betah di Amsterdam,” kata Paes, yang menantikan persiapan penuh menjelang musim baru. Mengenai prospeknya sebagai penjaga gawang, ia tetap bersikap realistis: “Kita lihat saja nanti. Saya akan memberikan kontribusi sebanyak mungkin, baik di dalam maupun di luar lapangan.”