Pemain Ajax secara mengejutkan mendapat tempat di starting lineup melawan FC Twente untuk pertama kalinya sejak 22 November

Sabtu ini, Ajax akan menghadapi FC Twente asuhan John van den Brom yang sulit dikalahkan, salah satu pesaing untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Óscar García telah mengumumkan sebelas pemain yang akan menjadi starter bagi tuan rumah. Nama yang paling menonjol dalam susunan pemain Ajax adalah Oliver Edvardsen, yang kembali masuk starting line-up untuk pertama kalinya sejak 22 November.

Maarten Paes akan menjaga gawang Ajax, yang sangat membutuhkan poin untuk posisi kedua di klasemen Eredivisie. Anton Gaaei akan bermain sebagai bek kanan di Johan Cruijff ArenA, dengan Lucas Rosa di sisi kiri. Takehiro Tomiyasu mengalami cedera saat melawan Feyenoord dan absen dalam laga persahabatan internasional Jepang. Ia tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Josip Sutalo dan Youri Baas menjadi duet bek tengah melawan Tukkers. Ko Itakura kembali berlatih bersama tim utama Ajax, namun masih harus menunggu kesempatan untuk masuk starting line-up di bawah asuhan pelatih asal Spanyol tersebut. Pemain asal Jepang itu tetap masuk dalam daftar cadangan.

Jorthy Mokio akan memulai di lini tengah, karena Youri Regeer belum sepenuhnya pulih dari cedera otot paha. Sean Steur akan memulai dari sayap kiri dan Steven Berghuis menjadi nomor 10 di lini tengah Amsterdam. Davy Klaassen mengalami masalah lutut dan absen.

Wout Weghorst tetap dipilih di atas Kasper Dolberg sebagai ujung tombak tim tuan rumah. Edvardsen secara mengejutkan mendapat kepercayaan dari García di sayap kanan. Mika Godts menjadi ujung tombak di sisi kiri serangan Ajax.

Susunan Pemain Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Berghuis, Steur; Edvardsen, Weghorst, Godts.

Susunan pemain FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, D. Rots; Zerrouki, Hlynsson, Van den Belt; D. Rots, Lammers, Ørjasæter.