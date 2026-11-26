Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Julian Brandt tidak puas dengan penampilannya saat Ajax menang 4-0 atas FC Thun, seperti diungkapkan gelandang tersebut kepada Ziggo Sport.

Brandt mengalami cedera hamstring dalam pertandingan melawan AZ beberapa pekan lalu. Cederanya ternyata tidak parah, tetapi pemain asal Jerman itu tetap harus absen selama beberapa pekan.

Pada Kamis, ia kembali tampil sebagai starter setelah masuk sebagai pemain pengganti saat Ajax menang 3-0 atas ADO Den Haag Minggu lalu.

Brandt tampil kurang meyakinkan melawan FC Thun, meski Ajax tidak menemui kesulitan menghadapi tim asal Swiss itu. Marcos Leonardo, Rayane Bounida (dua gol), dan Steven Berghuis mencetak gol bagi Ajax.

Iklan Iklan

“Saya tidak puas dengan penampilan saya, tetapi tetap sangat penting bagi saya untuk bermain,” kata Brandt seusai pertandingan.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 08.30 AJX

“Setelah cedera, meskipun tidak lama, Anda selalu membutuhkan satu pertandingan untuk kembali menemukan ritme. Selalu perlu sedikit waktu untuk menyesuaikan diri,” lanjutnya.

“Saya bermain ceroboh hari ini. Terlalu banyak kesalahan yang benar-benar membuat saya tidak senang. Namun, saya lebih memilih melakukan kesalahan itu hari ini daripada Minggu mendatang,” tutup pengatur serangan Ajax tersebut.

Iklan

Minggu mendatang, Brandt dan Ajax dijadwalkan menghadapi Feyenoord dalam De Klassieker. Pertandingan akan dimulai pukul 14.30 di De Kuip.